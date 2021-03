Φωτιά και ατσάλι: Σκληρό μήνυμα στην Τουρκία με την κοινή ελληνοαμερικανική άσκηση στη Θράκη - Ψήφος εμπιστοσύνης από ΗΠΑ στη χώρα μας

Πέρα από τις διπλωματικές κινήσεις και τις δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, με αποκορύφωμα την επικοινωνία του Τζο Μπάιντεν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την πρόσκλησή του Προέδρου των ΗΠΑ στον πρωθυπουργό της Ελλάδας για επίσκεψη του δεύτερου στην Ουάσιγκτον, η υπερδύναμη φαίνεται ότι δείχνει και στην πράξη την περιφρόνησή της προς τους γείτονες ποντάροντας στη σταθερή Αθήνα απέναντι στην τυχοδιωκτική Άγκυρα και την εκβιαστική τακτική του Ταγίπ Ερντογάν.

Σε αυτό το πλαίσιο, σημαντικό μήνυμα προς την Άγκυρα αποτελεί η άσκηση «ΘΡΑΚΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» που πραγματοποιήθηκε με μονάδες των ΗΠΑ και της χώρας μας. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν, μονάδες της ΧXV Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας «2ο Σύνταγμα Ιππικού – Έφεσος» και μονάδες της 1ης Τεθωρακισμένης Μεραρχίας της διοίκησης αμερικανικών δυνάμεων Ευρώπης – Αφρικής (C Company, 2-5 CAV Squadron of the 1st Armored Brigade Combat Team of the 1st Cavalry Division out of Ft. Hood Texas).

Η «ΘΡΑΚΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - 21» διεξήχθη με χρήση Συστημάτων Εξομοίωσης Τακτικών Εμπλοκών (ΣΕΤΕ) και περιέλαβε εκπαίδευση σε θέματα τακτικής και ελέγχου – διοίκησης πυρός με ταυτόχρονη εξέταση θεμάτων Διοικητικής Μέριμνας.

Δεν είναι μόνο όμως η στρατιωτική άσκηση στη Θράκη που στέλνει μήνυμα προς την Τουρκία: Το αεροπλανοφόρο Dwight D. Eisenhower στις αρχές της εβδομάδας ελλιμενίστηκε στο Ναύσταθμο της Σούδας και εκεί βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Τρίτη. Όση ώρα και αν ο πρωθυπουργός έμεινε στο «Dwight D. Eisenhower» δεν πήρε παρά μια ελάχιστη γεύση αυτού του τεράστιου πλοίου, με εκτόπισμα που αγγίζει τις 100.000 τόνους. Το «Dwight D. Eisenhower» (CVN 69) καθελκύστηκε το 1975 και εισήλθε σε υπηρεσία το 1977 και αποτελεί το τρίτο πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού ναυτικού και το δεύτερο της κλάσης «Nimitz» και όλοι το γνωρίζουν με την προσωνυμία «Άικ», όπως άλλωστε ήταν γνωστός και ο Τεξανός 34ος πρόεδρος των ΗΠΑ, το όνομα του οποίου φέρει. Το «Dwight D. Eisenhower» μεταφέρει πάνω από εξήντα αεροσκάφη. Πέρα από τα ελικόπτερα MH-60R, κύριος αεροπορικός βραχίονας είναι τα μαχητικά F/A-18 Super Hornet (E και F), αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου E/A-18G Growler και αεροσκάφη επιτήρησης E-2C Hawkeye. Οι δυνατότητες αυτονομίας του «Dwight D. Eisenhower» είναι τεράστιες, αν και δοκιμάζονται σπάνια. Στην τελευταία του ανάπτυξη, τον προηγούμενο χρόνο, το «Dwight D. Eisenhower» χρειάστηκε να μείνει εν πλω για 206 συνεχόμενες ημέρες, κάτι που αποτελεί ρεκόρ ακόμη και για αεροπλανοφόρο, λόγω της πανδημίας και των λιμανιών ανά τον κόσμο που παρέμεναν κλειστά υπό τον φόβο της εξάπλωσης. Πρακτικά, ωστόσο, λόγω των πυρηνικών δυνατοτήτων του, το αεροπλανοφόρο μπορεί να επιχειρεί δίχως καμία στάση σε λιμάνι, με τη βοήθεια πλοίων υποστήριξης όπως το «USN Arctic».