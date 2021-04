Απίστευτο θράσος της Άγκυρας: Το Τουρκικό υπουργείο άμυνας «έσβησε» την Ελληνική παρουσία του Στόλου στην συμμαχική άσκηση «ΑΡΙΑΔΝΗ 2021»

Κάθε όριο θράσους ξεπέρασαν οι γείτονες για μια ακόμη φορά. Αφορμή ήταν η μεγάλη πολυεθνική συμμαχική άσκηση ναρκοπολέμου «ΑΡΙΑΔΝΗ 2021». Την διοργάνωσε το Πολεμικό Ναυτικό και πραγματοποιήθηκε από τις 27 Μαρτίου έως τις 4 Απριλίου στην ευρύτερη περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου με συμμετοχή πολεμικών πλοίων από την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Τουρκία. Τα συμμαχικά πλοία ανήκουν στην Αντιναρκική Δύναμη Standing NATO MineCountermeasures Group Two (SNMCMG2) τα οποία κάθε χρόνο λαμβάνουν μέρος στην «ΑΡΙΑΔΝΗ» ανοιχτά της Πάτρας. Τα πολεμικά πλοία όλων των κρατών που έλαβαν μέρος στην «ΑΡΙΑΔΝΗ 2021» είχαν ως αγκυροβόλιο τις ημέρες της άσκησης το λιμάνι της Αχαϊκής πρωτεύουσας.

Έπειτα από την ολοκλήρωση της άσκησης το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού εξέδωσε ανακοίνωση για την «ΑΡΙΑΔΝΗ 2021» στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων αναλυτικά όλα τα πλοία τα οποία έλαβαν μέρος στην άσκηση μεταξύ των οποίων και τα Τουρκικά ‘’TCG SOKULLU MEHMET PASA’’ και ‘’TSGAYVALIK’’.Όπως γίνεται άλλωστε κάθε φορά σε Συμμαχικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ στις οποίες συμμετέχουν και Τουρκικά πολεμικά πλοία.

Το θράσος όμως των γειτόνων ξεπέρασε κάθε όριο. Σε ανάρτηση του Τουρκικού υπουργείου άμυνας στον επίσημο λογαριασμό στο Twitter αναφέρεται στα Τουρκικά στην άσκηση «ΑΡΙΑΔΝΗ 2021» και στις συμμετοχές των κρατών χωρίς να συμπεριλάβει την Ελλάδα και το Πολεμικό Ναυτικό! Επισημαίνει τη συμμετοχή όλων των άλλων κρατών και φυσικά της Τουρκίας με τα πλοία τα οποία έλαβαν μέρος και τις σημαίες τους όπως συνηθίζεται στο Twitter‘’ξεχνώντας’’ όμως την Ελλάδα και τα πλοία του Ελληνικού Στόλου! Τη φρεγάτα ‘’ΥΔΡΑ’’, το ναρκοθηρευτικό ‘’ΕΥΡΩΠΗ’’ και την κανονιοφόρο ‘’ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ’’. Και απλά αναφέρει ότι η άσκηση πραγματοποιήθηκε στον Κόλπο της Πάτρας.

The Turkish #SNMG2 flagship TCG SOKULLU MEHMET PAŞA together with the mine sweepers 🇹🇷TCG AYVALIK, 🇧🇬 BGS TSIBAR, 🇫🇷FS ORION, 🇪🇸ESPS TAJO and 🇮🇹ITS TERMOLI conducted Exercise ARIADNE-21 in the Gulf of Patras 🇬🇷. #WeAreNATO #StrongerTogether https://t.co/UsEI7kWYPG