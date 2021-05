Απόβαση αμερικανικών στρατευμάτων στη Αλεξανδρούπολη – Εντυπωσιακές εικόνες από τα δεκάδες παρατεταγμένα αεροσκάφη (φωτο & βίντεο)

Η εν εξελίξει μεγάλη στρατιωτική άσκηση «DEFENDER Europe 2021» στην οποία συμμετέχουν δυνάμεις από 16 χώρες έχει στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας στην Αλεξανδρούπολη.

Στο λιμάνι της πόλης βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, σήμερα και οι Νίκος Παναγιωτόπουλος, Κωνσταντίνος Φλώρος και Τζέφρι Πάιατ, τονίζοντας τη στρατηγική σημασία της περιοχής και επιθεωρώντας τις προετοιμασίες που γίνονται για την προώθηση εξοπλισμού και υλικού στις δυνάμεις οι οποίες μετέχουν στην άσκηση.

Η πολυεθνική άσκηση, θα διεξαχθεί από τις 17 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου υπό την ηγεσία του Αμερικανικού Στρατού με Αντικειμενικό Σκοπό την αποτροπή της επιθετικότητας και την οικοδόμηση επιχειρησιακής ετοιμότητας του ΝΑΤΟ με τους Συμμάχους και τους εταίρους του.

Για «σημαντικούς πυλώνες ενεργειακής ανάπτυξης» έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρέσβης, που έκανε δηλώσεις μπροστά στο επετειακό άρμα που παρέλασε στην Αθήνα για τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση, αναφερόμενος στα λιμάνια Καβάλας και Αλεξανδρούπολης και τόνισε το έντονο ενδιαφέρον των ΗΠΑ για ενεργειακές επενδύσεις στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

«Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα γιορτάζουν το 2021 ως φίλοι και σύμμαχοι, η αμυντική μας σχέση σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ», έγραψε νωρίτερα σε ανάρτησή του ο Πάιατ.

Proud to join @npanagioto, @ChiefHNDGS, and Major General Mohan to welcome #DefenderEurope to Alexandroupoli, another historic milestone for this strategic port. The US & Greece celebrate 2021 #StrongerTogether as friends & allies, our defense relationship at an all-time high. pic.twitter.com/c7FRui4xu7