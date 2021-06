Στα σύνορα το «ηχητικό κανόνι» της ΕΛΑΣ – Ποιο είναι το νέο «όπλο» που προκαλεί τρόμο – Δείτε βίντεο

Νέο ηχητικό όπλο σχεδιάζει να προμηθευθεί η ΕΛ.ΑΣ. για την αποτροπή εισόδου στα χερσαία σύνορα της χώρας.

Στη φαρέτρα της ΕΛ.ΑΣ., σχεδιάζεται να εισαχθεί το «ηχητικό κανόνι» το οποίο έχει ως στόχο να τρομάζει και να αποτρέπει όποιον προσπαθήσει να εισέλθει στο ελληνικό έδαφος. Μάλιστα, η συγκεκριμένη συσκευή μεγάλης εμβέλειας έχει τη δυνατότητα να παράγει ήχους ανάλογης έντασης με μια έκρηξη ή ενός κινητήρα jet. Όπως γίνεται αντιληπτό, οι δοκιμές στον Έβρο έχουν ως στόχο τους πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι θα αποπειραθούν να διασχίσουν τα χερσαία σύνορα.

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει στο Associated Press (AP), ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Adalbert Jahnz, η Κομισιόν θα «ζητήσει πληροφορίες από την Αθήνα» σχετικά με τη χρήση των LRAD και υπογραμμίζει ότι ότι η χρήση της τεχνολογίας θα μπορούσε ενδεχομένως να παραβιάζει τους νόμους της ΕΕ για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι αν και εναπόκειται στις χώρες μέλη της ΕΕ να αποφασίσουν πώς θα διαχειρίζονται τα σύνορά τους, η προσέγγισή τους «πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ευρωπαϊκά θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην αξιοπρέπεια».

«Τα μέτρα πρέπει να είναι αναλογικά και να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ασύλου και της αρχής της μη επαναπροώθησης», είπε, αναφερόμενος σε μια θεμελιώδη αρχή του διεθνούς δικαίου που απαγορεύει στις χώρες να επιστρέφουν αιτούντες άσυλο σε χώρες όπου θα αντιμετωπίσουν πιθανό κίνδυνο.

A high-pitched "sound cannon" is being used by police in Greece to deter migrants from crossing into the country from Turkey. European Union authorities are also funding a new automated surveillance network as part of a digital fortress, and border walls. https://t.co/1nlXqBRmnb pic.twitter.com/biSYqZ8Er2