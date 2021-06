Φρούριο υψηλής τεχνολογίας ο Έβρος: Ατσάλινος φράχτης, drones και «ηχητικό κανόνι» θωρακίζουν τα σύνορα και προκαλούν τρόμο στην Τουρκία

Ηχηρό μήνυμα αποτροπής επιχειρεί να στείλει η ΕΕ στους μετανάστες που επιχειρούν να μπουν παράνομα στο ευρωπαϊκό έδαφος. Για αυτόν τον λόγο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Associated Press, τους ήσυχους από πλευράς ροών μήνες της πανδημίας δοκίμασε κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων στον Έβρο, νέα ψηφιακά φράγματα.

Αυτά περιλαμβάνουν νέους πύργους παρακολούθησης με κάμερες μεγάλης εμβέλειας, νυχτερινής όρασης και πολλαπλών αισθητήρων. Τα δεδομένα θα αποστέλλονται στη συνέχεια σε κέντρα ελέγχου και με τη βοήθεια ανάλυσης τεχνητής νοημοσύνης θα ειδοποιούν για ύποπτες μεταναστευτικές κινήσεις.

Τόσο το AP όσο και η DW, δημοσίευσαν εικόνες θωρακισμένου οχήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο είναι εξοπλισμένο με κανόνι ήχου. «Παρότι έχει μέγεθος όσο μια μικρή συσκευή τηλεόρασης, μπορεί να φτάσει σε ηχητική ένταση εκείνη μιας μηχανής αεροπλάνου», αναφέρει το ρεπορτάζ.

