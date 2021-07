«Ναυμαχία» για τις φρεγάτες: Δυνατά οι Άγγλοι με την Arrowhead 140 - Στον Πειραιά το πλοίο ενδιάμεσης λύσης HMS Kent - Ενδιαφέρον για τα Ελληνικά ναυπηγεία

Όλα τους τα «χαρτιά» στη ναυμαχία για το πρόγραμμα της καινούργιας φρεγάτας του Ελληνικού Στόλου ρίχνουν οι Άγγλοι. Την ερχόμενη Τετάρτη 23 Ιουνίου παρουσιάζεται στο λιμάνι του Πειραιά σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού αλλά και ουσίας η φρεγάτα κλάσης Type 23 HMS Kent. Πρόκειται για τα μεταχειρισμένα πλοία ενδιάμεσης λύσης τα οποία προτείνουν στο Πολεμικό Ναυτικό μαζί με τις καινούργιες Arrowhead 140 προκειμένου να δελεάσουν την Αθήνα και να κερδίσουν τη μάχη από τους υπόλοιπους μνηστήρες για το πρόγραμμα των 5 δις ευρώ.

γεια ελλαδα! 🇬🇷 KENT is alongside in Piraeus, Greece for our second port visit of #CSG21. We are looking forward to strengthening our ties with @NavyGR, furthering 🇬🇧🇬🇷 relations and exploring Athens 🏛️ #GlobalBritain #WeAreNATO @ukingreece @KateSmithFCDO pic.twitter.com/CblQlHNHzp