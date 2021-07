Πολεμική Αεροπορία: Τα ελληνικά F-16 θα «στοιχειώνουν» για χρόνια την Άγκυρα – Απόφαση σταθμός για εκσυγχρονισμό 38 block 50

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται το πρόγραμμα που αφορά στην αναβάθμιση των 84 μαχητικών F-16 block 52+ και block 52+ adv σε διαμόρφωση Viper. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα το πρόγραμμα προχωρά με βάση το χρονοδιάγραμμα. Η απόκτηση 18 Rafale από τη Γαλλία όμως και η αναβάθμιση 84 αεροσκαφών φαίνεται πως δεν κλείνει τον κύκλο της αναβάθμισης για την Πολεμική Αεροπορία που χει ήδη έτοιμο το σχέδιο για αναβάθμιση των 38 μαχητικών F-16 block 50 ενώ ταυτόχρονα μελετά τις επιλογές που έχει για το μέλλον των παλαιότερων block 30.

H αναβάθμιση των 38 μαχητικών τα οποία μοιράζονται στην 347 Πολεμική Μοίρα «Περσέας» και στην 341 Πολεμική Μοίρα «Βέλος» με έδρα την 111 Πτέρυγα Μάχης στη Νέα Αγχίαλο Βόλου αποτελεί ειλημμένη απόφαση ως συνέχεια του προγράμματος Viper. Και αυτό γιατί σημαντικός αριθμός από τα απάρτια (LRUs) τα οποία θα αφαιρεθούν από τα 84 F-16 τα οποία θα μετατραπούν σε «Οχιές» πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα αναβάθμισης των block 50. Ήδη τόσο το ΓΕΕΘΑ όσο και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχουν εγκρίνει το πρόγραμμα που αφορά τα 38 μαχητικά τα οποία αποφασίστηκε να αποκτηθούν από την Πολεμική Αεροπορία το 1992 (Peace Xenia ΙΙ).

Ουσιαστικά πρόκειται για μαχητικά με ηλικία 23-25 ετών ανάλογα με την χρονολογία που παραδόθηκαν στη HAF. Αεροσκάφη, δηλαδή, τα οποία βρίσκονται στη μέση, όπως εκτιμάται, της επιχειρησιακής τους ζωής και κατά συνέπεια η αναβάθμιση θεωρείται επιβεβλημένη. Και μάλιστα, σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες, βρίσκονται στην ιδανική ηλικία και κατάσταση για upgrade. Όλα σχεδόν τα απάρτια τα οποία προβλέπει το σχέδιο αναβάθμισης θα προέρχονται από τα 84 F-16 τα οποία θα μπαίνουν στην ΕΑΒ για την αναβάθμιση σε Viper ενώ θα χρειαστεί να αγοραστούν μόνο κάποια επιπλέον απάρτια.

Έτσι τα 38 F-16 block 50 θα μετατραπούν σε block 52+ adv όπως ακριβώς είναι σήμερα τα μαχητικά από τις δύο Μοίρες του Αράξου την 335 «Τίγρης» και την 336 «Όλυμπος». Η πιο σημαντική διαφορά που θα τα χωρίζει δηλαδή από τα Viper θα είναι το radar με τις «Οχιές» να διαθέτουν Aesa ενώ θα είναι πλήρως διαλειτουργικά αφού η αναβάθμισή τους θα περιλαμβάνει και Link 16.

To πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί με διακρατική συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με την κυβέρνηση των ΗΠΑ με τη διαδικασία αποστολής LOR (Letter ofRequest ) από την Αθήνα και την απάντηση με LOA (Letter Of Offer andAcce ptance) των Αμερικανών. To κόστος εκτιμάται ότι θα φτάσει για τα 38 μαχητικά περίπου τα 490 εκατ. ευρώ, χωρίς τις επιβαρύνσεις της αμερικανικής κυβέρνησης, με την τελική τιμή να γνωστοποιείται από τις ΗΠΑ προς την Ελλάδα περίπου έξι μήνες έπειτα από την επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Η αναβάθμιση των μαχητικών προβλέπεται να γίνει στις εγκαταστάσεις της 111 Πτέρυγας Μάχης στη Νέα Αγχίαλο από τεχνικούς της Πολεμικής Αεροπορίας με τη συνδρομή και εποπτεία της κατασκευάστριας εταιρείας Lockheed Martin. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, εάν η LOA υπογραφεί μέσα στο 2021 το πρόγραμμα θα διαρκέσει έξι χρόνια και θα ολοκληρωθεί το 2027 ταυτόχρονα με την παράδοση στη ΠΑ των τελευταίων Viper. H διαδικασία βρίσκεται στην τελική της ευθεία με το πρόγραμμα να έχει εγκριθεί από το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων και να απομένει η κατάθεσή του στη Βουλή και στην αρμόδια επιτροπή άμυνας.

Την ίδια ώρα, πάντως, οι Επιτελείς της Πολεμικής Αεροπορίας καλούνται να αποφασίσουν και για το μέλλον των 32 μαχητικών F-16 block 30 των παλαιότερων του τύπου που διαθέτει η HAF. Τα αεροσκάφη αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Peace Xenia I στα τέλη της δεκαετίας του 80 και συγκεκριμένα μεταξύ Νοεμβρίου 1988 και Οκτωβρίου 1989. Εξετάζεται τόσο το ενδεχόμενο να πουληθούν-υπάρχουν προτάσεις με τελευταία αυτή της αεροπορίας του Μαρόκου- είτε να παραμείνουν στο οπλοστάσιο της HAF με ενδεχόμενο αναβάθμισης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα block 30 τα οποία ανήκουν στην 330 Πολεμική Μοίρα «Κεραυνός», τους κατ’ εξοχήν δηλαδή εδώ και τριάντα χρόνια αναχαιτιστές του Αιγαίου, μπορούν να εκσυγχρονιστούν έως και τη διαμόρφωση των F-16 block 50.