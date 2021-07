Ελληνοτουρκικά: Νέες Navtex της Τουρκίας στο Αιγαίο - Προκλητικό το τουρκικό Υπ. Άμυνας

Navtex εξέδωσε η Τουρκία στα «διεθνή ύδατα του Αιγαίου» ισχυριζόμενη ότι το κάνει επειδή η Αθήνα εξέδωσε Navtex κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, παρά τη συμφωνία Αθήνας-Άγκυρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας και όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η Ελλάδα, «η οποία δεν συμμορφώθηκε με το Μνημόνιο Συμφωνίας που υπεγράφη στην Αθήνα με την Τουρκία, κήρυξε περιοχή στρατιωτικής εκπαίδευσης στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου για άσκηση κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, αντίθετα με τη συμφωνία. Κατόπιν τούτου, στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας, η Τουρκία ανακοίνωσε περιοχές εκπαίδευσης στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου Πελάγους με NAVTEX που εξέδωσε με ημερομηνία 22 Ιουνίου».

Η νέα NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0537/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 22-06-2021 11:32)TURNHOS N/W : 0537/21

