Φρεγάτες ΠΝ: Σκληρό μπρα ντε φερ Γαλλίας – Βρετανίας – Με Belhara ή Arrowhead ο ελληνικός στόλος κυριαρχεί στο Αιγαίο

Νέες επαφές και παρασκηνιακές διεργασίες από τους ενδιαφερόμενους έχει πυροδοτήσει η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης για παράταση αξιολόγησης των προτάσεων για το πρόγραμμα αναβάθμισης στις φρεγάτες ΜΕΚΟ κλάσης «ΥΔΡΑ», την ναυπήγηση 4 νέων φρεγατών και την προμήθεια 2 πλοίων ενδιάμεσης λύσης.

Η Γαλλία, που προσφέρει τις φρεγάτες Belharra και η μεγάλη Βρετανία, που προσφέρει τις Arrowhead 140 προχώρησαν σε νέες κινήσεις επιχειρώντας να κάμψουν τις όποιες επιφυλάξεις της Αθήνας.

Αμφότερες κάνουν την ύστατη προσπάθεια να πείσουν το Πολεμικό Ναυτικό, το ΓΕΕΘΑ και την πολιτική ηγεσία ότι αμφότερες αποτελούν την ιδανική επιλογή, προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα στα σημεία που διαθέτουν.

Ο Αρχηγός του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού (First Sea Lord and Chief of the Naval Staff) Admiral Tony Radakin CB ADC, o οποίος συνοδευόταν από τον Ακόλουθο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Captain Alex Bush RN, πραγματοποίησε σειρά επαφών, με κυριότερη αυτή με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο.

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα διάθεσης και συνεργασίας, εξετάστηκαν οι προοπτικές που ανοίγονται στην επίτευξη κοινών στόχων, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, όπως είχε συζητηθεί και σε πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και του Βρετανού ομολόγου του, General Sir Nick Carter.

Η βρετανική φρεγάτα HMS Kent, κλάσης Type 23, βρέθηκε στο λιμάνι του Πειραιά για επίσκεψη:

γεια ελλαδα! 🇬🇷 KENT is alongside in Piraeus, Greece for our second port visit of #CSG21. We are looking forward to strengthening our ties with @NavyGR, furthering 🇬🇧🇬🇷 relations and exploring Athens 🏛️ #GlobalBritain #WeAreNATO @ukingreece @KateSmithFCDO pic.twitter.com/CblQlHNHzp