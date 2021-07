Άρθρο - ράπισμα του Economist στην Γερμανία: «Αποσταθεροποιεί την Ανατ. Μεσόγειο δίνοντας υποβρύχια στην Τουρκία»

Για αποσταθεροποίηση της ανατολικής Μεσογείου κατηγορεί ευθέως την Γερμανία ο «The Economist» με άρθρο του για την πώληση υποβρυχίων στην Τουρκία.

Η οικονομική εφημερίδα κατακεραυνώνει την Γερμανία σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι αυτή η ενέργεια θα θέσει σε κίνδυνο την Ελλάδα αλλά και ολόκληρη την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

«Τα γερμανικά υποβρύχια δίνουν στην Τουρκία ένα προβάδισμα έναντι της Ελλάδας. Αυτό μπορεί να κάνει την ανατολική Μεσόγειο λιγότερο σταθερή», αναφέρει.

Although Greece did not oppose the submarine deal when it was agreed in 2009, last year’s jousting changed things https://t.co/z6LdDCWBAL