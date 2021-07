Η αμερικανική «σφήνα» στη «ναυμαχία» για τις φρεγάτες: Ποια είναι η πανίσχυρη «Hellenic Frigate 2» - Η δελεαστική πρόταση

Στη διεθνή έκθεση άμυνας και ασφάλειας DEFEA 2021, στο εκθεσιακό κέντρο «Metropolitan Expo» στα Σπάτα μεταφέρθηκε η «ναυμαχία» για την αγορά φρεγατών από το Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας, με τις ΗΠΑ να ανοίγουν τα χαρτιά τους για τη δική τους πρόταση.

Μετά την πρώτη αξιολόγηση του Ιουνίου, στην «επιφάνεια» έμειναν έξι προτάσεις για τις φρεγάτες: οι γαλλικές FDI «Belh@ra», οι γερμανικές «ΜΕΚΟ Α-200», οι «Arrowhead 140» του Ηνωμένου Βασιλείου, οι αμερικανικές «MMSC-HF2», οι ιταλικές «Fremm-it» και οι ολλανδικές «Sigma».

Η αμερικανική πρόταση βρίσκεται ανάμεσα στις πλέον ισχυρές υποψηφιότητες, με τις φρεγάτες HF2 (Hellenic Frigate 2). Πρόκειται για τη νέα ονομασία που έχει δώσει στα συγκεκριμένα πολεμικά πλοία η κατασκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin.

Τη Δευτέρα υψηλόβαθμα στελέχη και εκπρόσωποι της εταιρείας Lockheed Martin παρουσίασαν σε δημοσιογράφους την HF2, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα νέο πολεμικό πλοίο, η κατασκευή του οποίου θα στηρίζεται στις LCS και στις MMSC, ωστόσο θα είναι κατά πολύ αναβαθμισμένο. Ενδεικτική ήταν η δήλωση πως πρόκειται για «δύο γενιές μπροστά από τη LCS», ενώ τόνισαν πως η HF2 θα διαθέτει δοκιμασμένα συστήματα για τις επιχειρησιακές ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού.

Παράλληλα, έδωσαν απαντήσεις για το πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί στο σύστημα πρόωσης του πλοίου, υποστηρίζοντας πως ήδη ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές στην ξηρά (ground testing) και στο επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν οι δοκιμές στη θάλασσα. Τότε η φρεγάτα θα δοκιμαστεί σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες, με τους εκπροσώπους της εταιρείας να υποστηρίζουν πως θα διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα που είχε παρουσιαστεί αποτελεί παρελθόν.

Η αμερικανική πλευρά, στο ζήτημα της κατασκευής των φρεγατών, έκανε γνωστό πως το πρώτο από τα τέσσερα πολεμικά πλοία θα κατασκευαστεί στην Ιταλία και συγκεκριμένα στα ναυπηγεία της Fincantieri, και τα υπόλοιπα τρία σε ελληνικά ναυπηγεία. Σύμφωνα μάλιστα με τα στελέχη της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας, η επιλογή αυτή θα επιτρέψει την καλύτερη μεταφορά τεχνογνωσίας στους Έλληνες ναυπηγούς, που θα αναλάβουν στη συνέχεια τη ναυπήγηση των τριών φρεγατών σε ελληνικά ναυπηγεία, εφόσον η εταιρεία πάρει το συμβόλαιο.

Ενα από πλεονεκτήματα των αμερικανικών φρεγατών, στο οποίο ποντάρουν οι κατασκευαστές, είναι η ομογένεια που θα διαθέτουν οι νέες φρεγάτες με τις ΜΕΚΟ, όταν αυτές αναβαθμιστούν.

Σε ό,τι αφορά τον οπλισμό που θα φέρουν οι HF2, έγινε γνωστό πως θα διαθέτουν 11 κελιά για αντιαεροπορικά βλήματα με δυνατότητα χρήσης έως και τεσσάρων πυραύλων το καθένα. Επιπλέον, ο οπλισμός περιλαμβάνει RAM εγγύς προστασίας με 21 πυραύλους, 8 εκτοξευτές αντιπλοϊκών NSM και πυροβόλο Strales 76mm. Ενα ακόμα σημαντικό στοιχείο στο οποίο γίνεται αναφορά είναι πως οι HF2 είναι πως συνεργάζονται με τα ελικόπτερα Romeo. Υπενθυμίζεται πως η Ελλάδα έχει ήδη παραγγείλει 7 Romeo.

H Lockheed Martin Europe ανέβασε στο Twitter βίντεο για τη φρεγάτα HF2, αναφέροντας ότι η ναυπήγηση πλοίων επιφέρει οικονομική ανάπτυξη.

Μάθετε περισσότερα για το πώς η μελλοντική φρεγάτα της Ελλάδας (HFF) θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας υψηλού επιπέδου. Το βίντεο ανέβασε στο twitter και ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ.

The United States and @USNavy will be a proud partner in the renaissance of Greek shipbuilding leveraging our strategic relationship. https://t.co/pZkhreUgzO