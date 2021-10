«Εκκωφαντικό» χτύπημα από τα νέα ελληνικά Απάτσι: Τρόμος στην Τουρκία από το πανίσχυρο SPIKE NLOS – Πώς εξολοθρεύει κάθε στόχο

Ο εκσυγχρονισμός των 19 επιθετικών ελικοπτέρων Απάτσι AH-64A+ της Αεροπορίας Στρατού από την Ισραηλινή εταιρεία Elbit Systems αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2022 και θα αλλάξει τις ισορροπίες, καθώς τα ελληνικά μαχητικά θα «φορούν» ένα πανίσχυρο όπλο.

Οι Ισραηλινοί έχουν επισκεφθεί το Τάγμα Επιθετικών Ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας όπου βρίσκονται τα πρώτα Απάτσι που απέκτησε ο Στρατός Ξηράς, ενώ κλιμάκιο του ΓΕΣ είχε επισκεφθεί το Ισραήλ όπου τα εξειδικευμένα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ενημερώθηκαν από τους Ισραηλινούς για το σχετικό πρόγραμμα και κυρίως είδαν από κοντά τα αντίστοιχα ελικόπτερα Απάτσι τα οποία ανήκουν στην Israel Air Force.

Πρόκειται για τα Απάτσι A ‘’Peten’’ τα οποία οι Ισραηλινοί άρχισαν να εκσυγχρονίζουν από το 2013 με καινούργια ηλεκτρονικά βοηθήματα.Και με αυτόν τον τρόπο αναβάθμισαν τις δυνατότητές τους να επιχειρούν ημέρα και νύχτα ώστε να στοχοποιούν και να πλήττουν στόχους με μεγαλύτερη ευκολία και κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Ελικόπτερα ίδιου τύπου με τα Ελληνικά Απάτσι του 1ου ΤΕΕΠ.

Το πανίσχυρο SPIKE NLOS

Το SPIKE NLOS αποτελεί την έκδοση μεγάλου βεληνεκούς της οικογένειας SPIKE και αποτελεί βλήμα ‘’Fire And Forget’’ το οποίο ‘’λοκάρει’’ το στόχο και διορθώνει συνεχώς την πορεία του. Το όνομα ΝLOS (Non Line Of Sign) καταδεικνύει τη δυνατότητα του χειριστή να εκτελεί βολή ακόμα και από προστατευμένη θέση χωρίς καν να απαιτείται οπτική επαφή με τον στόχο. Και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματά του. Σε συνδυασμό με τη μεγάλη απόσταση προσβολής η οποία ξεπερνά τα 25 χλμ ενώ σύμφωνα με πηγές από το Ισραήλ αγγίζει ακόμα και τα 32. Βεληνεκές και δυνατότητες βολής που τοποθετούν το SPIKE NLOS στην κορυφή τέτοιου είδους οπλικών συστημάτων αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ημέρα αλλά και νύχτα με τη βοήθεια θερμικών αισθητήρων ακόμα και κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Με το SPIKE NLOS να αναπτύσσεται αρχικά ως αντιαρματικό βλήμα και να εξελίσσεται σε Μulti Purpose Electro Optical Missile System έναντι μιας σειράς στόχων από πλοία στη θάλασσα, άρματα και οχήματα, εγκαταστάσεις έως και ελικόπτερα.

Δυνατότητες που το κάνουν πολύτιμο για τις ανάγκες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων ειδικά στα νησιά με δεδομένη τη μορφολογία του εδάφους αλλά και τις απειλές που αντιμετωπίζουν. Ο Στρατός Ξηράς θα αποκτήσει την εποχούμενη έκδοση η οποία διαθέτει αυτόνομο σύστημα μάχης αλλά και drone. Θα έχει μάλιστα τη δυνατότητα επιλογής βλημάτων ανάλογα με τους στόχους ενώ κάθε σύστημα θα διαθέτει οκτώ εκτοξευτές. Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι η έκδοση που θα αποκτήσει ο Στρατός Ξηράς ενδεχομένως να διαθέτει δέκα εκτοξευτές σε κάθε σύστημα.

Ανάλογες δυνατότητες θα έχουν και τα βλήματα που προορίζονται για τα Ελληνικά Απάτσι. Mε το εντυπωσιακό στοιχείο,ενδεικτικό της ισχύος πυρός,ότι κάθε SPIKE NLOS διαθέτει τετραπλάσιο βεληνεκές από τα πανίσχυρα αντιαρματικά Hellfire.

Ελληνικό ενδιαφέρον υπάρχει πάντως και για τη ναυτική έκδοση του βλήματος την οποία ήδη χρησιμοποιεί το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ.

Το σχετικό νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το πρόγραμμα των SPIKE NLOS αναμένεται να συζητηθεί στη βουλή μέσα στο Σεπτέμβριο προκειμένου να εγκριθεί ώστε να ανάψει το ‘’πράσινο φως’’ για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.