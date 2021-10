ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ - Τι απάντησε το ερευνητικό Nautical Geo στον Τουρκικό τσαμπουκά και η ενόχληση της Άγκυρας - Προκλητική παρουσία της Τουρκικής φρεγάτας στην περιοχή των ερευνών

Το Newpost αποκαλύπτει την ξεκάθαρη απάντηση που έδωσε ο Κυβερνήτης του ερευνητικού Nautical Geo στην Τουρκική φρεγάτα η οποία μέσω ασυρμάτου την περασμένη Παρασκευή παρενόχλησε το πλοίο κοντά στις Ανατολικές ακτές της Κρήτης.

«We conduct geophysical survey in area of Greek jurisdiction according to the Greek Navigational warnings. Wehave acquired all necessarylicenses by Greece». (Διεξάγουμε γεωφυσική έρευνα σε περιοχή Ελληνικής δικαιοδοσίας σύμφωνα με τις Ελληνικές προειδοποιήσεις πλοήγησης. Έχουμε εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες από την Ελλάδα).

Είχε προηγηθεί το τουρκικό Hailing από φρεγάτα που έπλεε στην περιοχή. Το πολεμικό πλοίο μέσω ασυρμάτου ζήτησε από τον Κυβερνήτη του Nautical Geo να σταματήσει την έρευνα και να αποχωρήσει καθώς σύμφωνα με τους γείτονες βρισκόταν δήθεν μέσα στην Τουρκική υφαλοκρηπίδα σύμφωνα και με τον σχετικό χάρτη που κατέθεσαν στον ΟΗΕ τον Μάρτιο του 2020. Η Τουρκική φρεγάτα μάλιστα είχε σύμφωνα με πληροφορίες πλησιάσει σε τέτοια απόσταση από το ερευνητικό που ήταν ορατή από το Nautical Geo.

Η Αθήνα ήταν προετοιμασμένη για αυτό το ενδεχόμενο και οι Ελληνικές αρχές και συγκεκριμένα το ΓΕΕΘΑ είχε δώσει από την πρώτη στιγμή σχετικές οδηγίες στον Κυβερνήτη του Γαλλικών συμφερόντων ερευνητικού. Το πλοίο φέρει σημαία Μάλτας και έχει μισθωθεί από Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ για έρευνα που αφορά τον υποθαλάσσιο αγωγό East Med και την χάραξη της ‘’πορείας’’ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η απάντηση από το Νautical Geo ήταν άμεση και ξεκάθαρη μην αφήνοντας κανένα περιθώριο αντίδρασης στους γείτονες. Ενώ σε καμία περίπτωση το ερευνητικό δεν σταμάτησε τον πλου του ούτε άλλαξε πορεία και ταχύτητα. Η Τουρκική φρεγάτα παραμένει στην περιοχή σε μεγαλύτερη πάντως απόσταση από το Nautical Geo ενώ βρίσκεται υπό συνεχή επιτήρηση από πλωτά του Λιμενικού αλλά και από Μονάδα του Πολεμικού Ναυτικού.

Η νέα σοβαρή Τουρκική πρόκληση συνδυάζεται με την προσπάθεια της Άγκυρας να ανεβάσει το θερμόμετρο της έντασης στο Αιγαίο με μπαράζ προκλήσεων στον αέρα. Τα 22 μαχητικά που απογείωσε χθες η Τουρκική πολεμική αεροπορία μαζί τέσσερα ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας-ηλεκτρονικού πολέμου CN-235 αποτελεί αριθμό ρεκόρ από τον περασμένο Μάιο. Αναπόφευκτες ήταν οι 7 εμπλοκές με Ελληνικά ‘’γεράκια’’ την ώρα που η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία είχε απογειώσει και αυτή ίδιο αριθμό μαχητικών από τα αεροδρόμια επιφυλακής και από μητρικές βάσεις. Μόνο που και τα 22 μαχητικά της HAF, F-16 και Mirage2000-5 ήταν όλα οπλισμένα σε αντίθεση με αυτά των γειτόνων αφού μόλις 6 από τα 22 ήταν τα οπλισμένα Τουρκικά F-16.

Τουλάχιστον μιάμιση ώρα στο Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο τα Ελληνικά μαχητικά καταδίωκαν τους ‘’εισβολείς’’ στο FIR Αθηνών με τα ‘’γεράκια’’ της HAF να κινούνται σταθερά στην ‘’’ώρα 6’’ των γειτόνων. Άλλωστε το γεγονός ότι οι Τούρκοι πραγματοποιούσαν ναυτική άσκηση στο Αιγαίο είχε ήδη σημάνει συναγερμό στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας. Και πριν καν τα Τουρκικά μαχητικά ‘’εισβάλουν’’ πάνω από το Αιγαίο τα Ελληνικά F-16 και Mirage 2000-5 τα περίμεναν πάνω από το Αρχιπέλαγος.