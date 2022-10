F-35: Αντίστροφη μέτρηση για τo Letter of Offer and Acceptance της Ουάσιγκτον - Τη «φωλιά» των Stealth μαχητικών αποφασίζει η Πολεμική Αεροπορία

Ανδραβίδα, Άραξος ή Σούδα. Εντός των επόμενων εβδομάδων και έως τα τέλη του 2022 η Πολεμική Αεροπορία καλείται να αποφασίσει ποιό θα είναι το ορμητήριο του πιο ισχυρού οπλικού συστήματος που θα διαθέτουν στη «φαρέτρα» τους τα «μπλε» φτερά και συνολικά οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Οι αρμόδιες Αμερικανικές αρχές οι οποίες έχουν ήδη στα χέρια τους το έγγραφο ενδιαφέρον της Ελλάδας μέσω του Letter of Request, σύμφωνα με πληροφορίες του Newpost έχουν ζητήσει από την HAF να τους ενημερώσει ποιά θα είναι η Αεροπορική Βάση που επιλέγουν τα Ελληνικά «γεράκια» ως η «φωλιά» του Stealth μαχητικού. Και αυτό γιατί η επιλογή της Αεροπορικής Βάσης που θα φιλοξενήσει την Ελληνική Μοίρα F-35 αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να υπολογιστούν τα τελικά κόστη για τις εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να συνταχθεί η έγγραφη απάντηση( Letter of Offer and Acceptance) των Αμερικανών.

Ήδη την περασμένη εβδομάδα κλιμάκιο Αμερικανών βρέθηκε για μία ακόμα φορά στην Ελλάδα και πραγματοποίησε νέα «αυτοψία» στα υποψήφια αεροδρόμια και συνεργάστηκε στενά με το Αεροπορικό Επιτελείο.Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Newpost οι Αεροπορικές Βάσεις που «διεκδικούν» τα «αόρατα» μαχητικά είναι η 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα, η 116 Πτέρυγα Μάχης στον Άραξο και η 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα Χανίων. Ενώ εκτός διεκδίκησης τέθηκε η 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα η οποία φαίνεται ότι στον σχεδιασμό της Πολεμικής μας Αεροπορίας θα έχει ειδικό ρόλο πιθανότατα ως τη Βάση από την οποία θα επιχειρούν UAV με τους Αμερικανούς να έχουν ήδη προχωρήσει σε σχετικές επενδύσεις. Η επιλογή της Αεροπορικής Βάσης η οποία θα αποτελέσει τη «φωλιά» των F-35 αναμένεται να στηριχθεί σε μια σειρά απο κριτήρια τα οποία κατά κύριο λόγο θα είναι επιχειρησιακά με την Πολεμική Αεροπορία να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Και οι τρεις προεπιλεγμένες Αεροπορικές Βάσεις έχουν τα δικά τους ισχυρά πλεονεκτήματα ενώ οι διαφορές στο κόστος για την κατασκευή έργων υποδομής δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο.

Επιπλέον βασικό προαπαιτούμενο φαίνεται να είναι όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ότι η Αεροπορική Βάση η οποία θα επιλεγεί, θα φιλοξενεί μόνο τα F-35 κατά συνέπεια οι Πολεμικές Μοίρες μαχητικών άλλου τύπου θα πρέπει να μεταφερθούν σε άλλο αεροδρόμιο. Με άλλα λόγια εάν επιλεγεί είτε η Σούδα είτε ο Άραξος οι δύο Μοίρες F-16 που φιλοξενεί κάθε Βάση θα αλλάξουν «φωλιά» ενώ για την περίπτωση της Ανδραβίδας αυτό φαίνεται ότι θα επιλυθεί με την οριστική απόσυρση των «γερόλυκων» F-4 Phantom η οποία υπολογίζεται προς το τέλος της δεκαετίας όταν δηλαδή θα παραλαμβάνονται τα πρώτα Stealth μαχητικά F-35.

Με την ενημέρωση προς τις αρμόδιες Αμερικανικές αρχές για την επιλογή της Αεροπορικής Βάσης που θα φιλοξενήσει τα F-35 αρχίζει ουσιαστικά η αντίστροφη μέτρηση για την έγγραφη απάντηση μέσω LOA γεγονός που μεταφράζεται σε είσοδο της Ελλάδας και της Πολεμικής μας Αεροπορίας στο κλειστό «club» των κρατών που διαθέτουν στο οπλοστάσιο τους το μαχητικό 5ης γενιάς. Με δεδομένη την διάθεση τόσο της Ουάσιγκτον όσο και της Αθήνας για επίσπευση των διαδικασιών είναι πιθανό η Αμερικανική LOA να έχει φτάσει στην Αθήνα και στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ακόμα και έως τον Μάρτιο του 2023 ενώ το αργότερο θα έχει παραληφθεί έως τις αρχές του καλοκαιριού.