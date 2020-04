15 έργα μεγάλων καλλιτεχνών για όσους δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει «κοινωνική απόσταση»

Ο όρος «κοινωνική απόσταση» που μπήκε στη ζωή μας τις τελευταίες ημέρες όπως τον ερμήνευσαν στο παρελθόν (από τον 17ο αιώνα έως σήμερα) ζωγράφοι και multimedia artists:

René Magritte, The Lovers (1928). MoMA.

Pipilotti Rist, Open My Glade (Flatten) (2017). Times Square Arts.

George Tooker, Landscape With Figures (1965–66)

Remedios Varo, Papilla Estelar (1958). Gallery Wendi Norris, San Francisco

Dante Gabriel Rossetti, Veronica Veronese (1872). Delaware Art Museum

Francesca Woodman, Self Portrait with Self Timer (1979). Marian Goodman Gallery, NY.

Tilda Swinton, The Maybe, Serpentine Gallery

Fyodor Pavlov-Andreevich, Met Gala (2017)

A$AP Rocky, Lab Rat (2018). Sotheby's.

David Hockney, Henry Geldzahler and Christopher Scott (1968-69). Christie’s

Marina Abromovic & Ulay, Rest Energy (1980). Marina Abramović Archives VG Bild-Kunst, Bonn (2017), ©Ulay/Marina Abramović

Dennis Osadebe, Diary (2018)

Edward Hopper, Morning Sun (1952)

Andrew Wyeth, Christina Olson (1947). Denver Art Museum.

Robert Henri, Gertrude Vanderbilt Whitney (1916). Whitney Museum of American Art.

