Το Πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου: Ανανεωμένο, ανοίγει αυλαία 1η Ιουνίου

Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου παρουσίασε σήμερα Τρίτη 11/5 το νέο του πρόγραμμα, το οποίο συμπεριλαμβάνει 50 ελληνικές παραγωγές και 30 ξένες. Το πρόγραμμα ξεκινά την 1η Ιουνίου και δίνει έμφαση στους νέους δημιουργούς, φιλοξενεί τις περσινές παραγωγές, συνδιαλέγεται άλλη μια φορά με μεγάλους πολιτιστικούς οργανισμούς της Δύσης, εγκαινιάζει νέες προσεγγίσεις στην Πειραιώς 260 και αναζωογονεί θεματικές στην Μικρή Επίδαυρο.

"Στόχος μας είναι να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τον σχεδιασμό μας, προσφέροντάς τον στο κοινό είτε με φυσική παρουσία είτε, αν χρειαστεί, διαδικτυακά. Με τις επιφυλάξεις που μας γεννά η συνθήκη, αλλά ταυτόχρονα με αμέριστη προσήλωση στην αποστολή μας, αλλάζουμε σχήμα στο Φεστιβάλ, ούτως ώστε να μας χωρέσει όλους και όλες. Με όλες τις παραγωγές που πέρυσι ματαιώθηκαν και μεταφέρθηκαν για φέτος. Όλες τις νέες δράσεις και τα σχέδια που με φροντίδα και ενθουσιασμό ετοιμάζαμε τόσον καιρό." αναφέρει στο μήνυμα της η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Κατερίνα Ευαγγελάτου

"Με τη νέα εταιρική ταυτότητα, που σας παρουσιάσαμε πριν λίγες ημέρες, ανοίγουμε πανιά για νέα ταξίδια, ανανεωμένοι και γεμάτοι όρεξη. Αντλούμε έμπνευση από τη μακρόχρονη ιστορία του Φεστιβάλ και εξελισσόμαστε, οικοδομώντας μια σύγχρονη καλλιτεχνική ταυτότητα." επισημαίνει

Όπως επισήμανε η κ. Ευαγγελάτου: Είναι η δεύτερη χρονιά που καταστρώνουμε πολλαπλά σχέδια διάσωσης των εκδηλώσεών μας. Και, φυσικά, η δεύτερη χρονιά που είμαστε αναγκασμένοι να αναγγείλουμε τα σχέδιά μας διαδικτυακά ‒ κάτι που μας στερεί όλη τη χαρά της επαφής και της γιορτινής, αισιόδοξης ατμόσφαιρας που δημιουργεί η συνάντηση όλων των καλλιτεχνών και των συνεργατών μας, μέσα στον ίδιο χώρο, για το μοίρασμα των εκπλήξεων που σας ετοιμάζουμε.

Απολογισμός - Καλοκαίρι 2020

Να θυμισουμε ότι το καλοκαίρι του 2020 το Φεστιβάλ κατάφερε να πραγματοποιήσει ένα μέρος από το πρόγραμμα που είχε αρχικά σχεδιάσει. "Η πανδημία δημιούργησε ειδικές συνθήκες, τις οποίες διαχειριστήκαμε αποτελεσματικά. Τα μέτρα που πήραμε όχι μόνο επαινέθηκαν, αλλά αποτέλεσαν πρότυπο για την ασφαλή πραγματοποίηση εκδηλώσεων και εκτός του Φεστιβάλ."

"είμαστε αισιόδοξοι πως το φετινό καλοκαίρι θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε το καλλιτεχνικό μας πρόγραμμα, στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση και με τρόπο που να εγγυάται, πάνω απ’ όλα, την ασφάλεια του κοινού και των ανθρώπων του Φεστιβάλ."

"Η πανδημία, δεν υπήρξε μόνο εμπόδιο για τον Οργανισμό. Μας έδωσε την ευκαιρία να επανεξετάσουμε τα δεδομένα ενός θεσμού που κουβαλά μια ιστορία 66 ετών, μας «προκάλεσε» να γίνουμε πιο δημιουργικοί. Έτσι αποφασίσαμε, για πρώτη φορά στην ιστορία μας, να παραμείνουμε ανοικτοί και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, να πάρουμε νέες πρωτοβουλίες – να επεκτείνουμε, αντί να περιστείλουμε, τη δράση μας. Με δωρεάν εργαστήρια, μεταδόσεις παραστάσεων και συναυλιών, αλλά και πρωτότυπα ψηφιακά έργα, όπως τα Radio Plays, το Φεστιβάλ προσέφερε στο κοινό υψηλής ποιότητας καλλιτεχνικά έργα και στάθηκε δίπλα στους καλλιτέχνες σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, αναγκαστικής αποχής."

Η Υπουργός πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη στο μήνυμα της χαρακτηριστικά αναφέρει:

Φέτος, το Φεστιβάλ προγραμματίζεται με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Με τη βεβαιότητα ότι το πρόγραμμα «Ελευθερία», με τους εντατικούς και αυξανόμενους εμβολιασμούς, μας παρέχει τη δυνατότητα να βρεθούμε κοντά σε άλλους ανθρώπους, να μοιραστούμε κοινές εμπειρίες, να απολαύσουμε πολιτιστικά γεγονότα. Σταδιακά, επανερχόμαστε σε ένα πρόγραμμα, με τη μορφή που γνωρίζουμε.

Στο Ηρώδειο, η μουσική έχει τον πρώτο ρόλο, με συναυλίες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, της Filarmonia Orchestra, αλλά και με την πρωτοποριακή δουλειά της Λένας Πλάτωνος, μεταξύ άλλων.

Στην Πειραιώς 260, θέατρο, χορός και όπερα παρουσιάζονται σε ένα πρόγραμμα που επεκτείνεται μέχρι τον Οκτώβριο.

Στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, εκτός από τις παραγωγές των ελληνικών οργανισμών, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε μια διαφορετική ανάγνωση της φημισμένης Σάουμπυνε πάνω στον μύθο του Οιδίποδα Τύραννου.

Το Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου αφιερώνεται στην έρευνα, με νέα έργα εμπνευσμένα από το αρχαίο δράμα.

Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, αυτή τη χρονιά, διευρύνει ακόμη περισσότερο τους ορίζοντές του. Με διεθνείς συμπαραγωγές, με άνοιγμα στις εκδόσεις και στα εικαστικά. Με θεματικούς άξονες που αναφέρονται στην ιστορία, αλλά και σε σύγχρονους προβληματισμούς, όπως οι «Έμφυλες Ταυτότητες», οι «Σύγχρονοι Αρχαίοι», οι «Απροσδόκητες Συνομιλίες», όπου η όπερα μπορεί να συνδυαστεί ακόμη και με το ποδόσφαιρο, ο «Κύκλος 1821», με αναθέσεις πάνω στην κληρονομιά που άφησε η Ελληνική Επανάσταση.

Αναλυτικά το προγραμμα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260

Το περασμένο καλοκαίρι, η Πειραιώς 260 παρέμεινε αναγκαστικά κλειστή, με αποτέλεσμα ένα τεράστιο μέρος του προγράμματός να μεταφερθεί για φέτος. Επεκτείνεται το πρόγραμμα της Πειραιώς 260 μέχρι τον Οκτώβριο, για να χωρέσουν όλες οι εν εξελίξει παραγωγές μας – έτσι, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο θα δούμε κυρίως ελληνικές δημιουργίες, ενώ το φθινόπωρο κυρίως τις διεθνείς. Άλλωστε, η Πειραιώς 260 φιλοξενεί περισσότερες από τις μισές παραγωγές μας.

Θέατρο, Χορός, Μουσική, Όπερα και Εκθέσεις συνθέτουν ένα πολύ πλούσιο και ερεθιστικό πρόγραμμα.

Στον τομέα του Θεάτρου, ο Πρόδρομος Τσινικόρης παρουσιάζει το Somewhere beyond the cherry trees, εμπνεόμενος από τον Βυσσινόκηπο του Τσέχοφ, ενώ ο Κωνσταντίνος Χατζής συνεχίζει την έρευνά του στο Αρχαίο Δράμα με το έργο Κλυταιμνήστρα, μουσική δωματίου για ένα όργανο, σε μουσική Γιώργου Κουμεντάκη.

Με το Αρχαίο Δράμα, και συγκεκριμένα με τον Αίαντα του Σοφοκλή, καταπιάνεται και ο Σίμος Κακάλας στον Κήπο της Πειραιώς 260, ενώ ο συνθέτης Λευτέρης Βενιάδης γράφει μια Όπερα ποδοσφαίρου, με σκηνοθεσία της Σοφίας Σιμιτζή. Η Σοφία Μαραθάκη σκηνοθετεί Το δάσος, μια παράσταση με οικολογική στόχευση, η νεαρή Κατερίνα Γιαννοπούλου προτείνει τη Χρονιά με τα 13 φεγγάρια, από την ομώνυμη ταινία του Φασμπίντερ, και ο Έκτορας Λυγίζος ερευνά μια αρχετυπική ιστορία γυναικείας εξέγερσης στο Σχολείο γυναικών του Μολιέρου. Τέλος, τέσσερις νέες παραγωγές εντάσσονται στο πλαίσιο του Κύκλου 1821 –για τον οποίο θα σας μιλήσω σε λίγο–, εστιάζοντας σε συγκρούσεις ενεργές από την εποχή της Επανάστασης έως σήμερα.

Μουσική

Στη Μουσική, ο νεαρός δεξιοτέχνης του τζαζ πιάνου Γιάννης Παπαδόπουλος παρουσιάζει το νέο του έργο Fourth Stream Music, για τζαζ πιάνο τρίο και κλασικό κουαρτέτο εγχόρδων, ενώ οι ομάδες SUM και Latinitas Nostra θα μας προσφέρουν ένα μοναδικό πάντρεμα μπαρόκ μουσικής, αργαλειών ζακάρ και ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε μια απρόσμενη συναυλία-περφόρμανς.

Στα Εικαστικά της Πειραιώς 260 το Φεστιβάλ έχει τη χαρά να παρουσιάσει την εγκατάσταση The Feel.Backstage του Τάσου Βρεττού, που αποτυπώνει την εμπειρία του underground clubbing στην Αθήνα από το 2005 και εξής, ερευνώντας το αθέατο κομμάτι της BDSM σκηνής και του ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβισμού.

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

Το Φεστιβάλ θα παρουσιάσει και ορισμένες πολύ ειδικές μουσικές και θεατρικές παραγωγές εκτός των τειχών του: τη συναυλία του Δημήτρη Τηλιακού και των Ex Silentio, την παράσταση του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου για παιδιά, το μουσικό παραμύθι Το ποτάμι που ήθελε να γυρίσει πίσω των Αναστάσιου Μισυρλή, Φώτη Σιώτα και Ελένης Φωτάκη, αλλά και ένα μουσικοθεατρικό αφιέρωμα στη Σωτηρία Μπέλλου με τη Χριστίνα Μαξούρη.

ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Αρκετά από τα έργα του ελληνικού και του διεθνούς προγράμματος αγγίζουν, ποικιλότροπα, ζητήματα που αφορούν την έμφυλη ταυτότητα. Σε μια εποχή που το κίνημα #metoo οδηγεί τις εξελίξεις και η συζήτηση για την ισότητα των φύλων είναι φλέγουσα, το Φεστιβάλ, ένας οργανισμός που το δυναμικό του αποτελείται στην πλειονότητά του από γυναίκες, δεν θα μπορούσε να απέχει από τον ουσιαστικό αυτό διάλογο της εποχής μας.

CONTEMPORARY ANCIENTS

Ο κύκλος αυτός, με έργα που θα παρουσιαστούν στην Αθήνα αλλά και στα δύο αρχαία θέατρα της Επιδαύρου, εστιάζει σε νέες δραματουργικές προσεγγίσεις του Αρχαίου ελληνικού Δράματος. Στον ίδιο κύκλο εντάσσεται επίσης το ερευνητικό πρόγραμμα Πάροδος – περισσότερα γι’ αυτόν τον κύκλο σε λίγο, από την Επίδαυρο.

ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ

Εδώ έχουμε αναπάντεχες μουσικές συμπράξεις, σε συναυλίες όπου η τζαζ συναντά δεξιοτέχνες της παραδοσιακής μουσικής ή σε υβριδικές περφόρμανς όπου η τέχνη του αργαλειού συναντά τη μπαρόκ μουσική ή ευρωπαϊκά αναγεννησιακά τραγούδια μπλέκονται με παραδοσιακές μελωδίες από τις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, ενώ το ποδόσφαιρο εμπνέει μια όπερα όπου οι ποδοσφαιριστές είναι λυρικοί τραγουδιστές και ο διαιτητής μαέστρος.

ΚΥΚΛΟΣ 1821

Ειδικά για τον κύκλο αυτό ανατεθηκε , σε καλλιτέχνες από το Θέατρο και τον Χορό, τη δημιουργία έργων που στοχάζονται πάνω στην κληρονομιά του ’21 με τρόπο ανατρεπτικό.

Σε αυτό το πλαίσιο θα δούμε τις παρακάτω παραστάσεις:

Ο Ανέστης Αζάς σχολιάζει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μέσα από την καυστική Δημοκρατία του Μπακλαβά. Ο νεαρός Παντελής Φλατσούσης στήνει μια εκρηκτική πασαρέλα με την παράσταση Εθνικό ντεφιλέ. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στο Φεστιβάλ με την Εσμέ, ένα ξεχασμένο δραματικό ειδύλλιο του συγγραφέα της Γκόλφως, Σπυρίδωνα Περεσιάδη, σε σκηνοθεσία της ανερχόμενης Μαρίνας Βρόντη. Τέλος, στον κύκλο εντάσσεται η νέα δουλειά της χορογράφου Λενιώς Κακλέα, Age of Crime.

Όλες οι παραστάσεις ερευνούν διαφορετικές πτυχές της ιστορικής Επετείου.

Διοργανώνονται ακόμα ο ΚΥΚΛΟΣ LAYERS OF STREET, που είναι αφιερωμένος στο χιπ χοπ, και ο ΚΥΛΟΣ CHRONOTOPIA, ένα πληθωρικό διήμερο ηλεκτρονικής και πειραματικής μουσικής, σε συνεργασία με το CTM Festival και το Ινστιτούτο Γκαίτε – στον κύκλο αυτό αποτελεί ξεχωριστό γεγονός η συναυλία της βραβευμένης με Όσκαρ συνθέτριας Χίλντουρ Γκουδναντόττιρ με το πρότζεκτ Chernobyl.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 /ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

Ο Stefanie Carp Σύμβουλος για τις Διεθνείς Παραγωγές επισημαίνει: Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολύ διαφορετικές και πολύ έντονες καλλιτεχνικές τάσεις και καλλιτεχνικές γλώσσες. Ένα μέρος των δημιουργιών ασχολείται με γυναικεία θέματα, με τον καινούργιο δυναμισμό των σημερινών γυναικών, και ένα άλλο μέρος ασχολείται με τις αντιφάσεις και τις συγκρούσεις στις σημερινές και μελλοντικές κοινωνίες, θέτοντας το ερώτημα σε ποιο μέλλον θέλουμε να ζήσουμε.

Ελπίζω να σας φανούν ενδιαφέρουσες οι παραστάσεις και χαίρομαι πάρα πολύ που θα γίνει το Φεστιβάλ.

Αναλυτικά στην Πειραιώς 260

Όλες οι διεθνείς παραγωγές θεάτρου με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Όλες οι παραστάσεις στην ελληνική γλώσσα με αγγλικούς υπέρτιτλους και με ελληνικούς στην πρεμιέρα, για άτομα με προβλήματα ακοής.

ΘΕΑΤΡΟ Πρόδρομος Τσινικόρης, (Somewhere) beyond the cherry trees, Μια post-documentary παράσταση, βασισμένη στον Βυσσινόκηπο του Άντον Τσέχοφ

ΧΟΡΟΣ / ΚΥΚΛΟΣ LAYERS OF STREET Κader Αttou, The Roots – Transmission / Οι Ρίζες – Μετάδοση

ΧΟΡΟΣ / ΚΥΚΛΟΣ LAYERS OF STREET ΙΜΑ - Άντι Τζούμα, Οικοδομή

ΧΟΡΟΣ Μαρία Κολιοπούλου / Ομάδα Σύγχρονου Χορού Πρόσχημα, Clear Midnight

ΧΟΡΟΣ κι όμΩς κινείται, 9.25

ΧΟΡΟΣ / ΚΥΚΛΟΣ 1821 Δανάη & Διονύσιος, Free at Last: Rerooted

ΧΟΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ Koen Augustijnen & Rosalba Torres Guerrero / Siamese Cie, Lamentα / Μοιρολόγια

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τάσος Βρεττός, The Feel. Backstage

ΘΕΑΤΡΟ / ΜΟΥΣΙΚΗ / CONTEMPORARY ANCIENTS

Κωνσταντίνος Χατζής - Γιώργος Κουμεντάκης - Σοφία Χιλλ, Κλυταιμνήστρα, μουσική δωματίου για ένα όργανο, Βασισμένο στον Αγαμέμονα του Αισχύλου

ΧΟΡΟΣ / ΚΥΚΛΟΣ LAYERS OF STREET / ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ DYPTIK, D-Construction / Aπο-δόμηση

ΧΟΡΟΣ / ΚΥΚΛΟΣ LAYERS OF STREET ATHENS EPIDAURUS FESTIVAL URBAN DANCE CONTEST, 19.6 Breakdance Battle, 20.6 All Style Battle

ΧΟΡΟΣ ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Alexandra Waierstall

ΑΝΝΝΑ3. The Worlds of Infinite Shifts / Οι κόσμοι των αέναων μετατοπίσεων

ΘΕΑΤΡΟ Σίμος Κακάλας, Αίαντας του Σοφοκλή

ΧΟΡΟΣ Σοφία Μαυραγάνη, Mauθ

ΘΕΑΤΡΟ / ΚΥΚΛΟΣ 1821 Παντελής Φλατσούσης, Εθνικό ντεφιλέ

ΧΟΡΟΣ Ομάδα χορού ΖΗΤΑ - Ίρις Καραγιάν, A Dance as a Dance

ΧΟΡΟΣ Εύα Γεωργιτσοπούλου, Groove / Γκρουβ

ΟΠΕΡΑ Λευτέρης Βενιάδης - Sofia Simitzis - Ventus Ensemble, The Soccer Opera / Όπερα ποδοσφαίρου, Μια μουσική και σκηνική σύνθεση του Λευτέρη Βενιάδη και λιμπρέτο Gerhild Steinbuch

ΧΟΡΟΣ / ΚΥΚΛΟΣ 1821 Λενιώ Κακλέα, Age of Crime

ΘΕΑΤΡΟ Ομάδα Θέατρου ΑΤΟΝΑλ - Σοφία Μαραθάκη, Το δάσος

ΘΕΑΤΡΟ Κατερίνα Γιαννοπούλου, Η χρονιά με τα 13 φεγγάρια, Βασισμένο στην ομώνυμη ταινία του Ρ. Β. Φασμπίντερ

ΜΟΥΣΙΚΗ / ΚΥΚΛΟΣ ΤΖΑΖ Γιάννης Παπαδόπουλος, Fourth Stream Music

ΘΕΑΤΡΟ Έκτορας Λυγίζος, Το σχολείο των γυναικών του Μολιέρου

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ / ΜΟΥΣΙΚΗ Ομάδα SUM - Latinitas Nostra, Danke / Ευχαριστώ, Βασισμένο στο Membra Jesu nostri του Ντήτριχ Μπουξτεχούντε

ΘΕΑΤΡΟ / ΚΥΚΛΟΣ 1821 Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου - Μαρίνα Βρόντη

Εσμέ του Σπύρου Περεσιάδη

ΘΕΑΤΡΟ / ΚΥΚΛΟΣ 1821 Ανέστης Αζάς, H Δημοκρατία του Μπακλαβά

ΟΠΕΡΑ / ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ /ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Rugilė Barzdžiukaitė - Vaiva Grainytė - Lina Lapelytė, Sun & Sea / Ήλιος και θάλασσα

ΘΕΑΤΡΟ TR Warszawa - Kornél Mundruczó, Pieces of a Woman / Κομμάτια μιας γυναίκας

ΧΟΡΟΣ Μαριάννα Καβαλλιεράτου, Ancient Future Solo, Παρουσίαση εκπαιδευτικού εργαστηρίου με εφήβους

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ Florentina Holzinger, TANZ / ΧΟΡΟΣ

ΧΟΡΟΣ Martin Zimmermann, Eins Zwei Drei / Ένα Δύο Τρία

ΘΕΑΤΡΟ / ΚΥΚΛΟΣ CONTEMPORARY ANCIENTS /ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ Nowy Teatr - Krzysztof Warlikowski, Odyssey. A Story for Hollywood / Οδύσσεια. Μια ιστορία για το Χόλλυγουντ

ΧΟΡΟΣ / ΚΥΚΛΟΣ LAYERS OF STREET / ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ La Veronal - Marcos Morau, Pasionaria / Το λουλούδι του πάθους

ΘΕΑΤΡΟ / ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ /ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Infrarouge - Marie Brassard, Violence / Βία

ΧΟΡΟΣ Serge Aimé Coulibaly, Wakatt / Η εποχή μας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ / ΚΥΚΛΟΣ CHRONOTOPIA Διήμερο ηλεκτρονικής και πειραματικής μουσικής. Σε συνεργασία με το CTM Festival και το Ινστιτούτο Γκαίτε

ΘΕΑΤΡΟ / ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Teatro La Re-sentida - Marco Layera, Paisajes para no colorear / Τοπία χωρίς χρώμα

ΘΕΑΤΡΟ Schaubühne - Thomas Ostermeier, History of Violence / Ιστορία της βίας, Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Εντουάρ Λουί

ΧΟΡΟΣ / ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ L-E-V - Sharon Eyal - Gai Behar, Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart / Κεφάλαιο 3: Το βάναυσο ταξίδι της καρδιάς

ΜΟΥΣΙΚΗ / ΚΥΚΛΟΣ CHRONOTOPIA / ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Hildur Guðnadóttir με τους Chris Watson & Sam Slater, Chernobyl Live

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Πρόλογος

Pre-show talks

Νέοι θεατρολόγοι και ειδικοί του Χορού μάς εισάγουν στο πνεύμα της παράστασης

Έξοδος

Post-show talks

Συζητήσεις με σκηνοθέτες, χορογράφους και συντελεστές των παραστάσεων στις σκηνές της Πειραιώς 260.

Σε άλλους χώρους

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ Αναστάσιος Μισυρλής - Φώτης Σιώτας , Το ποτάμι που ήθελε να γυρίσει πίσω της Ελένης Φωτάκη

ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ’ ένα γλάρο να πετάει, Βασισμένο στο μυθιστόρημα του Λουίς Σεπούλβεδα

ΜΟΥΣΙΚΗ Χριστίνα Μαξούρη, Τα τραγούδια της Σωτηρίας

ΜΟΥΣΙΚΗ Δημήτρης Τηλιακός - Ex Silentio, Incanto, Το τραγούδι σαν άλλη πνοή από τη Δύση στην Ανατολή

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Φέτος το φεστιβάλ υποστηρίζει ένα από τα πλουσιότερα προγράμματα στην ιστορία των Επιδαυρίων. Στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου θα παρουσιαστούν 10 πρεμιέρες παραγωγών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Οι παραστάσεις θα παίζονται και πάλι τρεις ημέρες την εβδομάδα –Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή–, από τον Ιούνιο μέχρι και το τέλος Αυγούστου.

Στα φετινά Επιδαύρια θα παρουσιαστεί μια διεθνή συμπαραγωγή σε παγκόσμια πρεμιέρα: ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Γερμανός σκηνοθέτης Τόμας Όστερμαϊερ επιστρέφει στην Ελλάδα με τον θίασο της Σάουμπυνε και ασχολείται για πρώτη φορά με το Αρχαίο Δράμα.

Όχημά του ο Οιδίποδας Τύραννος, που αποτελεί την αφετηρία ενός νέου έργου της συγγραφέως Maja Zade, η οποία μεταφέρει τον μύθο στο σήμερα – με τίτλο ödipus/οιδίποδας.

Το Φεστιβάλ θα παρουσιάσει επίσης το σχεδόν άγνωστο σατυρικό δράμα του Σοφοκλή Ιχνευταί, σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Επίσης, η Αργυρώ Χιώτη κάνει την πρώτη της σκηνοθεσία στην Επίδαυρο με τους σπαρταριστούς Βατράχους του Αριστοφάνη, σε νέα μετάφραση του ποιητή Νίκου Παναγιωτόπουλου. Το πλούσιο πρόγραμμά μας περιλαμβάνει, ακόμα, τις Βάκχες, σε συμπαραγωγή με το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων και σκηνοθεσία Νικαίτης Κοντούρη, τις παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου με σκηνοθεσίες του Γιάννη Μόσχου και του Κωνσταντίνου Ρήγου, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας με σκηνοθεσία Βασίλη Παπαβασιλείου, καθώς και συνεργασίες μας με σκηνοθέτες όλων των γενεών, όπως ο Γιάννης Κακλέας, ο Άρης Μπινιάρης και ο Γιώργος Νανούρης – που επίσης κατεβαίνει για πρώτη φορά στην Επίδαυρο.

Αναλυτικά στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Όλες οι παραστάσεις με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους

ΘΕΑΤΡΟ Εθνικό Θέατρο – Κωνσταντίνος Ρήγος, Ιππείς του Αριστοφάνη

ΘΕΑΤΡΟ Γιώργος Νανούρης, Ιφιγένεια η εν Ταύροις του Ευριπίδη

ΘΕΑΤΡΟ Αργυρώ Χιώτη, Βάτραχοι του Αριστοφάνη

ΘΕΑΤΡΟ Γιάννης Κακλέας, Ορέστης του Ευριπίδη

ΘΕΑΤΡΟ Μιχαήλ Μαρμαρινός Ιχνευταί του Σοφοκλή

ΘΕΑΤΡΟ Εθνικό Θέατρο – Γιάννης Μόσχος, Φοίνισσες του Ευριπίδη

ΘΕΑΤΡΟ Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος – Βασίλης Παπαβασιλείου, Ελένη του Ευριπίδη

ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων - Νικαίτη Κοντούρη, Βάκχες του Ευριπίδη

ΘΕΑΤΡΟ Θέατρο Πορεία – ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης - Άρης Μπινιάρης, Προμηθέας Δεσμώτης του Αισχύλου

ΘΕΑΤΡΟ / CONTEMPORARY ANCIENTS /ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ Schaubühne Berlin - Thomas Ostermeier, ödipus / oιδίποδας της Maja Zade

ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Ο προγραμματισμός για το Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου κρύβει πολλές εκπλήξεις. Σπάει το χρονικό όριο του Ιουλίου και εκτείνεται έως τα τέλη Αυγούστου. Ξεκινά με το διακαλλιτεχνικό ερευνητικό πρόγραμμα Πάροδος, που θα λάβει χώρα εδώ τις τρεις πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου, δίνοντας τη δυνατότητα σε καλλιτέχνες από ένα ευρύ φάσμα τεχνών να προχωρήσουν, υπό ιδανικές συνθήκες, την έρευνά τους πάνω στη δραματουργία του αρχαίου δράματος, in situ.

Ταυτόχρονα, εγκαινιάζεται ένας νέος θεματικός κύκλος υπό τον τίτλο Contemporary ancients.

Στη βάση του καλλιτεχνικού προγραμματισμού για τη Μικρή Επίδαυρο βρίσκεται μια πρωτοβουλία για την οποία αισθάνομαι μεγάλο ενθουσιασμό. Πρόκειται για την ανάθεση συγγραφής νέων έργων, εμπνευσμένων από το αρχαίο δράμα, σε Νεοέλληνες συγγραφείς, ειδικά για το ανέβασμά τους στη Μικρή Επίδαυρο.

Τέσσερις συγγραφείς εντελώς διαφορετικού ύφους, δύο άντρες και δύο γυναίκες, γράφουν από ένα σύγχρονο έργο που συνομιλεί με μια αρχαία τραγωδία: Ο Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης, με αφετηρία τις Τραχίνιες του Σοφοκλή,·γράφει το έργο του Τα σπίτι με τα φίδια, που σκηνοθετεί η Ελένη Σκότη· ο Γιάννης Μαυριτσάκης, με αφετηρία τις Βάκχες του Ευριπίδη γράφει την Κρεουργία, που σκηνοθετεί ο Γιώργος Σκεύας· η Αμάντα Μιχαλοπούλου, με αφετηρία τον Ιππόλυτο, το έργο Η Φαίδρα καίγεται, που σκηνοθετεί ο Γιάννης Καλαβριανός, και η Αλεξάνδρα Κ*, με αφετηρία τη Μήδεια του Ευριπίδη, το γάλα, αίμα, που σκηνοθετεί ο Γιάννος Περλέγκας.

Με το βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον, στηρίζουμε την έκδοση των έργων αυτών στο πλαίσιο μιας ενιαίας θεατρικής σειράς βιβλίων που εγκαινιάζουμε, και μάλιστα και στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Έτσι το Φεστιβάλ ανοίγεται πια και στον εκδοτικό χώρο.

Αναλυτικά στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου

Όλες οι παραστάσεις με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους

RESIDENCY / ΚΥΚΛΟΣ CONTEMPORARY ANCIENTS

Πάροδος, Διακαλλιτεχνικό ερευνητικό πρόγραμμα για το Αρχαίο Δράμα

ΜΟΥΣΙΚΗ Πέτρος Κλαμπάνης, Tora Collective

ΜΟΥΣΙΚΗ Keyvan Chemirani & The Rhythm Alchemy, με τη συμμετοχή του Σωκράτη Σινόπουλου

ΘΕΑΤΡΟ / ΚΥΚΛΟΣ CONTEMPORARY ANCIENTS Ελένη Σκότη, Το σπίτι με τα φίδια του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη

ΘΕΑΤΡΟ / ΚΥΚΛΟΣ CONTEMPORARY ANCIENTS Γιάννος Περλέγκας, γάλα, αίμα της Αλεξάνδρας Κ*

ΘΕΑΤΡΟ / ΚΥΚΛΟΣ CONTEMPORARY ANCIENTS Γιώργος Σκεύας, Κρεουργία του Γιάννη Μαυριτσάκη

ΘΕΑΤΡΟ / ΚΥΚΛΟΣ CONTEMPORARY ANCIENTS Εταιρεία Θεάτρου Sforaris - Γιάννης Καλαβριανός, Η Φαίδρα καίγεται της Αμάντας Μιχαλοπούλου

ΧΟΡΟΣ Osmosis - Ευριπίδης Λασκαρίδης, Νέο έργο 2021

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αιμιλία Παπαφιλίππου, Ιεροί Λόγοι / COVID-19

ΗΡΩΔΕΙΟ

Στο πρόγραμμα του Ηρωδείου διευρύνει φέτος το μουσικό του φάσμα, με πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες από την ελληνική και την παγκόσμια σκηνή.

Σταθερές παραμένουν οι συνεργασίες με την Εθνική Λυρική Σκηνή και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η οποία θα εμφανιστεί υπό την μπαγκέτα του καινούργιου της καλλιτεχνικού διευθυντή, Λουκά Καρυτινού, και με τον Ντανιίλ Τρίφονοφ στο πιάνο.

Επίσης, η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ θα εμφανιστεί με τον νέο της διευθυντή Γιώργο Πέτρου.

Αναλυτικά στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ / ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ

Zubin Mehta - Pinchas Zukerman - Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino

Megaron Gala, Μια παραγωγή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για τα 30 χρόνια απο την ίδρυσή του

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ /ΚΥΚΛΟΣ ΤΖΑΖ Anouar Brahem Quartet

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ / ΚΥΚΛΟΣ 1821 / ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ

Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών - Βύρων Φιδετζής, 36 Ελληνικοί χοροί για ορχήστρα του Νίκου Σκαλκώτα

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ / ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ - Γιώργος Πέτρου, Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, Έργα Βάγκνερ, Τσαϊκόφσκι

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ / ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Λουκάς Καρυτινός – Ντανιίλ Τρίφονοφ, Έργα Κουμεντάκη, Ραχμάνινοφ, Σοστακόβιτς

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Ελευθερία Αρβανιτάκη - Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής -Γιώργος Πέτρου, Δύο σταθμοί

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ / ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ Monteverdi Choir - English Baroque Soloists - John Eliot Gardiner, Τα κατά Ιωάννην Πάθη του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ / ΚΥΚΛΟΣ ΤΖΑΖ Jan Garbarek Group, Με τη συμμετοχή του Trilok Gurtu

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ El Sistema Greece - Blend Mishkin, World A Music

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Max Cooper

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Woodkid

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Εδώ Λιλιπούπολη, Τα τραγούδια

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Παύλος Παυλίδης – The Boy

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Λένα Πλάτωνος, Η ελπίδα είναι ένα πράγμα με φτερά

Nalyssa Green

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Ólafur Arnalds

ΟΠΕΡΑ – ΑΝΑΒΙΩΣΗ Εθνική Λυρική Σκηνή - Pier Giorgio Morandi - Hugo de Ana, Τόσκα του Τζάκομο Πουτσίνι. Σε λιμπρέτο Giuseppe Giacosa - Luigi Illica

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Brian Eno & Roger Eno