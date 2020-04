Κύβος ερρίφθη: Αναβάλλονται για το 2021 οι Ολυμπιακοί Αγώνες

Την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων που θα διεξάγονταν φέτος το καλοκαίρι και τη μετάθεσή τους το 2021 συναποφάσισαν η Ιαπωνία και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, λόγω της παγκόσμιας έξαρσης του νέου κορωνοϊού.

Σήμερα το μεσημέρι, ο ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, ο πρόεδρος της ΔΟΕ και ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροής των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο είχαν τηλεδιάσκεψη, αποφασίζοντας τη μετάθεση τους για το καλοκαίρι του 2021.

After his telephone talks with IOC President Bach, PM Abe spoke to the press and explained that the two have agreed that the Tokyo Olympic Games would not be cancelled, and the games will be held by the summer of 2021. pic.twitter.com/ihe8To2g3R