The Last Dance: Ποια είναι η οπαδός των Πέισερς που έβριζε τον Τζόρνταν από την κερκίδα

Έπειτα από 22 χρόνια οι Αμερικανοί αναζήτησαν και εντόπισαν την οπαδό των Ιντιάνα Πέισερς που εμφανίζεται σε πλάνα του 9ου επεισοδίου του ντοκιμαντέρ «The Last Dance» να βρίζει τους Σικάγο Μπουλς και τον Μάικλ Τζόρνταν.

Ο λόγος γίνεται για την Κάθι Μάρτιν, γνωστή και ως «Κάρεν Πέισερ» από την αγάπη της για την ομάδα της Ιντιάνα. Η Κάρεν εμφανίζεται σε τυχαία πλάνα στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της Ανατολής με τους Μπουλς, να βρίζει την ομάδα του Σικάγο και τον Τζόρνταν, λέγοντας ατάκες όπως «Καταραμένοι Μπουλς» και «Γαμ@@@νε Τζόρνταν».

«Όταν με έδειξαν είπα “θεέ μου” και κοίταξα τον άντρα μου. Ωστόσο λίγα δευτερόλεπτα με ξαναέδειξε και ο άντρας μου γύρισε και μου είπε “μπορείς να τρέξεις αλλά δεν μπορείς να κρυφτείς” είπε στην Αμερικανική τηλεόραση -που τη γύρεψε και την βρήκε 22 χρόνια μετά αφού έγινε viral σε όλα τα social media- και προσέθεσ娫Ολοι μου έστελναν μηνύματα και screenshots. Ακόμα και από τη Νέα Ζηλανδία μου έστειλαν».

Όσο για τις αντιδράσεις των παικτών των Μπουλς όπως τις θυμάται είπε: «Ο Μάικλ ήταν τόσο κουλ. Μόνο γύρισε μου κούνησε το κεφάλι και μου χαμογέλασε. ;Oμως με τον Ρόντμαν καθ’ όλη την διάρκεια της σειράς ανταλλάζαμε κουβέντες. Χωρίς όμως να λέμε κάτι κακό».

Η Κάρεν εξομολογήθηκε πως μαζί με τον άντρα της έχουν την συγκεκριμένη θέση στο γήπεδο των Πέισερς για περισσότερα από 30 χρόνια, «Έχουμε μια δουλειά να κάνουμε. Κι αυτή είναι να μπούμε στο μυαλό των αντιπάλων. Πραγματικά πιστεύαμε ότι μπορούμε να κάνουμε την διαφορά τότε».

