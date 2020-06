Χείμαρρος ο Αντετοκούνμπο για τη δολοφονία Φλόιντ: Φτάνει πια, ώρα για αλλαγή

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με δημόσια τοποθέτηση του ξέσπασε, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό που έχει πυροδοτήσει κύμα διαδηλώσεων και επεισοδίων σε πολλές μεγαλουπόλεις των ΗΠΑ.

Η κατάσταση στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό είναι έκρυθμη, με τις διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας να αποτελούν τον κανόνα των τελευταίων ημερών. Αποτελώντας εδώ και μερικά χρόνια κομμάτι της κοινωνίας των ΗΠΑ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εξέφρασε τα συναισθήματά του για το θλιβερό συμβάν και όλα όσα έχουν ακολουθήσει.



«Αλήθεια δεν ξέρω πώς να εκφράσω με λόγια πώς νιώθω, αλλά ένα πράγμα που σίγουρα ξέρω είναι πως φτάνει πια. Είναι ώρα για αλλαγή» έγραψε χαρακτηριστικά ο σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, ο οποίος συνόδευσε το τιτίβισμά του με το όνομα του Τζορτζ Φλόιντ και του Αχμάντ Άρμπερι (δολοφονήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες, σε μία πράξη που είχε ρατσιστικό περιεχόμενο) ως hashtag.

I really don’t know how to put into words exactly how I feel, but one thing I know for sure is that enough is enough! It’s time for change! #GeorgeFloyd #AhmaudArbery