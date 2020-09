Τρομακτικό ατύχημα στη Formula 1 - Εγκατέλειψαν επτά οδηγοί (Βίντεο)

Ένα τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε στο Γκραν Πρι του Μουτζέλο!

Οι Γκασλί και Φερστάπεν τράκαραν μετά την εκκίνηση, με αποτέλεσμα να μπει στην πίστα το αυτοκίνητο ασφαλείας.

Στην επανεκκίνηση του αγώνα, ο πρωτοπόρος Βάλτερι Μπότας δεν πάτησε γκάζι εγκαίρως, κίνηση που είχε ως αποτέλεσμα οι 17 οδηγοί που ακολουθούσαν να στριμωχτούν πίσω του.



Ακολούθησε σφοδρή σύγκρουση, με τους Κάρλος Σάινθ, Κέβιν Μάγκνουσεν, Αντόνιο Τζιοβινάτσι και Νικολάς Λατιφί να τίθενται εκτός αγώνα.

All the poo has come out #F1 #TuscanGP pic.twitter.com/ApLqAwDkzn