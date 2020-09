Στηρίζει τον Παναγιώτη Φασούλα η Βάσω Στασινού για τις εκλογές της ΕΟΚ

View this post on Instagram

Eπιστρέφω στην πρώτη μου αγάπη... Το μπάσκετ!🏀 Ήταν πολύ μεγάλη τιμή, η πρόταση του Παναγιώτη Φασούλα να συμμετάσχω στην ομάδα του για τις επερχόμενες εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Τιμή, ευθύνη, αλλά και συγκίνηση! Αποδέχθηκα την πρόσκλησή του με χαρά, όχι μόνο γιατί εκτιμώ πολύ τον Παναγιώτη ως άνθρωπο, αλλά κυρίως γιατί μετά από λίγα λεπτά στη διάρκεια της πρώτης μας συνάντησης, κατάλαβα ότι μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες και κυρίως έχουμε το ίδιο όραμα για το μέλλον του μπάσκετ. «Το μέλλον του μπάσκετ»... Ξέρω ότι ίσως ακουστεί υπερβολικό, αλλά για εμένα αυτό είναι το «σπίτι» μου! Μέσα στα παρκέ μεγάλωσα, έκανα πολύτιμες φιλίες και έζησα μεγάλες στιγμές. Όμορφες, έντονες, αλλά και δύσκολες. Στιγμές που με καθόρισαν ως άνθρωπο και επαγγελματία! Πλέον, μου δίνεται η ευκαιρία να επιστρέψω σε διαφορετική «θέση», στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΟΚ και να συμβάλλω έμπρακτα στο «αύριο» του ελληνικού μπάσκετ. Και κάτι ακόμα, πολύ σημαντικό. Ήρθε η ώρα να δώσουμε στην αθλήτρια του μπάσκετ τη θέση που της αξίζει! Το μπάσκετ γυναικών χρειάζεται ώθηση, νέες ιδέες και πλάνο. Πάνω απ' όλα, χρειάζεται εξωστρέφεια και όραμα. Να δούμε περισσότερα παιδιά, κορίτσια και αγόρια να παίζουν μπάσκετ. Να αγαπήσουν το άθλημα που έκανε την Ελλάδα να βγει στους δρόμους. Ξανά και ξανά... Ένα καινούργιο ταξίδι ξεκινάει για έναν σπουδαίο προορισμό, τόσο γνώριμο και αγαπημένο, με συνοδοιπόρους ανθρώπους που ξέρουν να πετυχαίνουν τον στόχο τους. Πάμε μαζί! #womenpower #newbeginnings