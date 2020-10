Πουλήθηκε σε δημοπρασία 835.500 ευρώ το παλαιότερο τρόπαιο του FA Cup

Ο συνιδιοκτήτης της Γουέστ Χαμ, Ντέιβιντ Γκολντ, πούλησε το παλαιότερο τρόπαιο του FA Cup για 760.000 λίρες (σ.σ. 835.500 ευρώ) σε δημοπρασία.

Ο Γκολντ αγόρασε το τρόπαιο, το οποίο ήταν η δεύτερη έκδοση του FA Cup που παρουσιάστηκε στους νικητές της διοργάνωσης μεταξύ 1896-1910, πριν από 15 χρόνια για 478.000 λίρες κατά τη διάρκεια της θητείας του, ως πρόεδρος της Μπέρμιγχαμ. Το αρχικό τρόπαιο εκλάπη το 1895.

«Το τρόπαιο, καταγράφει τη μετατροπή του παιχνιδιού από τότε που παιζόταν από παίκτες κολλεγίων, στο δημοφιλές άθλημα μαζικής συμμετοχής που έγινε και παραμένει», δήλωσε ο οίκος δημοπρασιών Bonhams.

Το κύπελλο εκτέθηκε στο Εθνικό Μουσείο Ποδοσφαίρου στο Μάντσεστερ.

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ ήταν η πρώτη νικήτρια του νέου τροπαίου το 1896, επικρατώντας της Γουλβς με 2-1 στον τελικό.

