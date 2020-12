Τρόμος από πτώση αναβάτη σε ιπποδρομία – Τον ποδοπάτησαν τα άλογα (Βίντεο)

Τρομακτικό ατύχημα για τον αναβάτη Harry Cobden που έπεσε από το άλογό του σε ιπποδρομία, την Κυριακή, στη Βρετανία και ποδοπατήθηκε από τέσσερα άλογα της κούρσας, μεταξύ των οποίων και το δικό του.

Ο Harry Cobden έχασε την ισορροπία του, έπεσε και τέσσερα άλογα της κούρσας, μεταξύ των οποίων και το δικό του, πέρασαν από πάνω του, ποδοπατώντας τον!

Το εκπληκτικό είναι πως ο άνθρωπος στάθηκε στα πόδια του και δεν έπαθε το παραμικρό.

Ο 22χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του.

A really nasty incident at @NewburyRacing, but great news that Harry Cobden is OK



How unlucky was Milkwood? 😢 pic.twitter.com/E9fQyxrlRr