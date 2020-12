TIME: Αθλητής της χρονιάς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς

Αθλητής του έτους 2020 είναι για το φημισμένο αμερικανικό περιοδικό TIME ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο 35χρονος σούπερ σταρ, ο οποίος κατέκτησε τέταρτη φορά το δαχτυλίδι στο μαγικό κόσμο του NBA, και μάλιστα με τρεις διαφορετικές ομάδες (Κλίβελαντ Καβαλίερς, Μαϊάμι Χιτ, Λος Άντζελες Λέικερς), είχε σημαντική συμβολή στη συμμετοχή των πολιτών στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές, στο πλαίσιο της εκστρατείας «περισσότερο από μία ψήφο», ταχθείς δημοσίως υπέρ της εκλογής του Τζον Μπάιντεν.

Το περιοδικό ΤIME, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter: «Έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες στο NBA o ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει αποδείξει ότι το ταλέντο του στο γήπεδο είναι ένα μέσο για να επιτύχει κάτι μεγαλύτερο από αυτό».

After nearly two decades in the NBA, LeBron James has fully embraced that his talent on the court is a means to achieving something greater off it. And this year, more than in any before it, he showed why he is unrivaled in both #TIMEPOY https://t.co/oNwWvpWQlx