Σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Ζεράρ Ουγιέ

Νέο σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο προκαλεί η είδηση του θανάτου του Ζεράρ Ουγιέ. Μετά τους Ντιέγκο Μαραντόνα και Πάολο Ρόσι ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ, έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί σε ηλικία 73 ετών, μία ημέρα αφότου είχε επιστρέψει σπίτι του από επέμβαση στην καρδιά.

Η είδηση του θανάτου του διάσημου Γάλλου τεχνικού, με σημαντική παρουσία σε Λίβερπουλ και Λιόν, προκάλεσε συγκίνηση σε όλον τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Ο Γάλλος τεχνικός είχε μόλις επιστρέψει σπίτι του, ύστερα από μία επέμβαση στην καρδιά που τον κράτησε σε νοσοκομείο του Παρισιού για τρεις εβδομάδες.

Gerard Houllier has passed away at the aged of 73.



R.I.P Gerard 💔 pic.twitter.com/fmQI88F9eG