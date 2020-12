Ο Τσιτσιπάς απαντά για τα Harrods: Η Ελλάδα αξίζει τα καλύτερα - Δεν στενοχωρήθηκα καθόλου με τις αντιδράσεις

Ο διεθνής τενίστας, μίλησε στην κάμερα του «Ελα Χαμογέλα» από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», καθώς αποχωρούσε για το Ντουμπάι όπου θα λάβει χώρα η προετοιμασία του για το Oπεν της Αυστραλίας. Ο Τσιτσιπάς δεν αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις και να απαντήσει στους επικριτές του για την ανάρτηση του που πυροδότησε πολλά αρνητικά σχόλια αναφορικά με τα Harrods.



Αρχικά είπε για τα... αγωνιστικά: «Άλλη μια χρονιά στο Ντουμπάι για εμένα. Είναι το μέρος που επιλέγω να πηγαίνω για την προπόνησή μου. Δεν υπάρχει το πνεύμα των Χριστουγέννων εκεί, αλλά η προπόνησή μου είναι πιο σημαντική για εμένα. Οι γονείς μου βρίσκονται στη Νότια Γαλλία, αλλά θα έρθουν για να είμαστε όλοι μαζί στο Ντουμπάι».



Στη συνέχεια απάντησε και στους επικριτές του μετά το tweet που ανέφερε πως «ήρθε η ώρα να αποκτήσουμε Harrods και στην Ελλάδα».



«Όπως είπε και ο πατέρας μου, μου αρέσει πολύ η ποιότητα και αξίζει στη χώρα μας να γίνει κάτι καλό και ποιοτικό. Δεν στενοχωρήθηκα καθόλου με τις αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν με τη δήλωσή μου, γέλασα, μου φάνηκε αστείο το ότι το είδαν από αυτήν την πλευρά, γιατί δεν το εννοούσα έτσι. Και θέλω να πω ότι η Ελλάδα αξίζει τα καλύτερα», σημείωσε.





Someone needs to build a Harrods in Greece. It’s about time.