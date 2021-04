Με μπλουζάκια κατά της ESL οι παίκτες της Λιντς - Η ενόχληση του Κλοπ - Τι απάντησε

Οι πρώτες μεγάλες αντιδράσεις (και) εντός γηπέδου για την αποσχιστική κίνηση 12 εκ των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης και την προοπτική δημιουργίας της European Super League, δεν άργησαν να φανούν...

Στην προθέρμανση του εν εξελίξει αγώνα με τη Λίβερπουλ (μία απ’ τις ιδρυτικές ομάδες της European Super League) στο «Έλαντ Ρόουντ», οι παίκτες της Λιντς εμφανίστηκαν φορώντας μπλουζάκια που είχαν πάνω τους τυπωμένο το σλόγκαν «κερδίστε το» κάτω από ένα σήμα του Champions League.

Παράλληλα, λίγο πριν τη σέντρα, ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο πέταξε πάνω απ’ το γήπεδο, έχοντας στην ουρά του ένα banner το οποίο έγραφε «πείτε όχι στη Super League».

Liverpool manager Jurgen Klopp watches Leeds players warm up wearing “Football is for the fans... Champions League EARN IT” t-shirts pic.twitter.com/XBTn5UIb0B