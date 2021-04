Ανοίγει ο δρόμος για τις ομάδες του ESL: «FIFA και UEFA δεν μπορούν να βάλουν εμπόδιο», λέει ισπανικό δικαστήριο

Το δικαστήριο της Μαδρίτης, το οποίο εκδικάζει νομικές εταιρικές διαφορές, ανακοίνωσε ότι η FIFA, η UEFA και όλες οι ομοσπονδίες ποδοσφαίρου δεν πρέπει να υιοθετήσουν «κανένα μέτρο που απαγορεύει, περιορίζει όρους και θέτει προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο» τη δημιουργία της Super League.

Δεν έγινε σαφές ποια δικαιοδοσία είχε το συγκεκριμένο δικαστήριο, το οποίο εκδικάζει εταιρικές διαφορές, σε θέματα που να έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Στην γραπτή απόφαση που δημοσίευσε το Reuters αναφέρεται ότι «η FIFA, η UEFA και όλες οι συνδεδεμένες ομοσπονδίες ποδοσφαίρου δεν πρέπει να υιοθετήσουν κανένα μέτρο που απαγορεύει ή, να περιορίζει με οποιονδήποτε τρόπο τη δημιουργία της European Super League.

Το πρότζεκτ της Super League διευθύνεται από τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, και η εταιρεία που έχει συσταθεί για τη νέα διοργάνωση εδρεύει στη Μαδρίτη.

Η εταιρεία αυτή υπέβαλε αίτηση στο δικαστήριο της Ισπανίας για την έκδοση προσωρινής διαταγής για να εμποδίσει στα ανώτερα ευρωπαϊκά όργανα να προβούν σε ενέργειες κατά της νέας διοργάνωσης.

Η παρέμβαση του δικαστηρίου πραγματοποιήθηκε αφού τόσο η UEFA όσο και η FIFA προειδοποίησαν ότι θα επιβάλουν κυρώσεις σε συλλόγους και παίκτες που θα συμμετάσχουν στη στην ESL.

