Φίλαθλος εισβάλει στο παρκέ και ο σεκιουριτάς τον σταματά με... τάκλιν! (Βίντεο)

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο ένας σεκιουριτάς κατάφερε να σταματήσει έναν φίλαθλο που θέλησε να εισβάλει στο παρκέ κατά τη διάρκεια του Ουίζαρντς – Σίξερς.

Ο ένθερμος οπαδός άρχισε να τρέχει προς τον αγωνιστικό χώρο όταν ο άντρας της ασφάλειας τον εκοψε με ένα τάκλιν και τον έριξε στο έδαφος. Ο νεαρός απομακρύνθηκε χαιρετώντας το κοινό ενώ και οι παίκτες ξέσπασαν σε γέλια.

A security officer tackled a fan trying to run on the court during Sixers-Wizards. 😳



