Σάλος στο Roland Garros: Χειροπέδες σε τενίστρια μετά το τέλος του αγώνα της

Σοκαριστικές εξελίξεις στο Roland Garros. Η Ρωσίδα τενίστρια Γιάνα Σιζικόβα συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση στο περιθώριο του γαλλικού Όπεν, σύμφωνα με αστυνομική πηγή που επικαλείται το Reuters. Συνελήφθη χθες το βράδυ, μετά το τέλος του αγώνα της στο Διπλό Γυναικών.

Η γαλλική ομοσπονδία τένις (FFT) επιβεβαίωσε τη σύλληψη, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Τένις, Σαμίλ Ταρπίστσεβ, δήλωσε στο πρακτορείο RIA ότι ενημερώθηκε για τη σύλληψη της αθλήτριας.

Το πρακτορείο TASS ανέφερε επίσης ότι η ρωσική πρεσβεία στο Παρίσι έχει ενημερωθεί για την κατάσταση.

Το Νούμερο 101 στην παγκόσμια κατάταξη του Διπλού βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας που ξεκίνησε τον περασμένο Οκτώβριο από την εισαγγελία του Παρισιού για «οργανωμένη απάτη συμμοριών», καθώς κι «ενεργητική και παθητική αθλητική διαφθορά», όπως αποκάλυψε η γερμανική εφημερίδα Die Welt.

Σύμφωνα με το AFP, η έρευνα αφορά αγώνα του περσινού Γαλλικού Όπεν.

#UPDATE Paris police on Friday detained Russian tennis player Yana Sizikova over the suspected fixing of a doubles match at the French Open last year, a police and legal source told AFP pic.twitter.com/wIo6p1HDDl