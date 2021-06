Η αφιέρωση του Στέφανου Τσιτσιπά μετά το θρίαμβο επί του Ίσνερ (βίντεο)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε μία τεράστιας σημασίας νίκη απέναντι στον Τζον Ίσνερ η οποία του έδωσε και το εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο του Roland Garros.

Ο 22χρονος τενίστας μετά το τέλος της αναμέτρησης έγραψε όπως συμβαίνει πάντα στην κάμερα, μόνο που αυτή τη φορά δεν έκανε κάποια αφιέρωση.

Συγκεκριμένα ο Στεφ έγραψε στα αγγλικά "Be your own boss" που σημαίνει "Γίνε το αφεντικό του εαυτού σου".

Δείτε το βίντεο: