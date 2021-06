Θρίαμβος για τη Μαρία Σάκκαρη – Ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του Roland Garros

Μία ακόμα λαμπρή σελίδα έγραψε η Μαρία Σάκκαρη στο Rolland Garros. H Ελληνίδα αθλήτρια ύστερα από μία εκπληκτική εμφάνιση πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης στο Παρίσι, επικρατώντας με 2-0 σετ (6-4, 6-4) της Ιγκα Σβίατεκ.

Είναι η παρθενική φορά που δύο Ελληνες είναι στα ημιτελικά ενός major, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε χθες βράδυ με 3-0 τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και εξασφάλισε επίσης την πρόκριση στους «4».

Η Σάκκαρη έχασε εύκολα τα πρώτα δύο γκέιμ, αλλά αντέδρασε άμεσα. Πήρε πίσω το break, βελτίωσε πολύ το σερβίς της και στο κρίσιμο σημείο εκμεταλλεύθηκε τα συνεχόμενα λάθη της αντιπάλου της και της «έσπασε» εκ νέου το σερβίς, παίρνοντας προβάδισμα 5-4. Στο επόμενο γκέιμ, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχασε ένα σετ μπολ, χρειάστηκε να σώσει ένα break point, αλλά με έναν εξαιρετικό κερδισμένο πόντο «έγραψε» το 6-4 και έκανε το πρώτο βήμα. Ηταν η πρώτη απώλεια σετ για τη Σβιάτεκ στο Ρολάν Γκαρός, από τον Ιούνιο του 2019!

Consider the moment seized 👏



In her first career major quarter-final, 🇬🇷@mariasakkari earns the upset over defending champ and No.8 seed Iga Swiatek 6-4, 6-4. She'll face Krejcikova for a spot in the final.#RolandGarros pic.twitter.com/y4cWZwUnn2