Σοκ στο Euro 2020: Ανέκτησε τις αισθήσεις του ο Έρικσεν - Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση – Συγκλονίζει το βίντεο από την κατάρρευση

Απίστευτο σοκ στην Κοπεγχάγη. Σχεδόν με την λήξη του πρώτου μέρους του αγώνα μεταξύ της Δανίας και της Φινλανδίας, την ώρα που ο Κρίστιαν Έρικσεν πήγε να κάνει κοντρόλ λιποθύμησε στον αγωνιστικό χώρο.

Ευτυχώς η κατάσταση της υγείας του φαίνεται ότι σταθεροποιήθηκε, καθώς υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την UEFA που αναφέρει ότι ο Κρίστιαν Έρικσεν νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.