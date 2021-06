Euro 2020: Αισιόδοξα μηνύματα για τον Κρίστιαν Έρικσεν – Οι φωτογραφίες που τον δείχνουν να έχει τις αισθήσεις του

Την ώρα που οι φίλαθλοι ολόκληρου του πλανήτη κρατούν την ανάσα τους για τον Κρίστιαν Έρικσεν μετά την «κατάρρευσή» του στο ματς Δανία-Φινλανδία, η UEFA πήρε για πρώτη φορά επίσημα θέση για τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, ο αρχηγός της Εθνικής Δανίας έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Κοπεγχάγης, όπου νοσηλεύεται στην εντατική, σε σταθερή κατάσταση.

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.