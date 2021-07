Στην Κέρκυρα για διακοπές ο θρύλος του NBA Μάτζικ Τζόνσον – Χαλαρώνει στο πολυτελές γιοτ του (φωτο, βίντεο)

Την Κέρκυρα επέλεξε για τις διακοπές του ο θρύλος του NBA και των Los Angeles Lakers, Μάτζικ Τζόνσον ο οποίος χαλαρώνει στο ελληνικό νησί στο οποίο έχει φτάσει με το σκάφος του.

Ο Μάτζικ Τζόνσον πόζαρε με φόντο το Παλιό Φρούριο της πόλης, χαμογελώντας και δείχνοντας να περνά καλά.

«Πρώτη ημέρα στην Ελλάδα!», έγραψε ο Μάτζικ Τζόνσον σε ποστ στο Twitter, ενώ σε άλλο ποστ δείχνει να γυμνάζεται στο πολυτελές γιοτ του.

My first day in Greece! pic.twitter.com/Me1gM60Mur — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 24, 2021

I’m officially on vacation and still working out 😁 pic.twitter.com/6ZeLf4ACdx — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 24, 2021