Προολυμπιακό: Εύκολη νίκη για την Ελλάδα κόντρα στην Κίνα - Την Κυριακή ο ημιτελικός με την Τουρκία

Σε υγιεινό περίπατο εξελίχθηκε ο "τελικός" της Εθνικής μας με την Κίνα, αφού η "γαλανόλευκη" δεν άφησε κανένα περιθώριο στους αντιπάλους της, επικράτησε άνετα με 105-80 και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Προολυμπιακού του Καναδά, όπου θα βρει απέναντί της την Τουρκία για μια θέση στον τελικό του τουρνουά, με φόντο την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η ελληνική ομάδα δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα από τους Κινέζους και έφτασε άνετα στην νίκη-πρόκριση, έχοντας 11 από τους 12 παίκτες της να σκοράρουν. Ο μόνος που έμεινε άποντος ήταν ο Γιαννόπουλος, την ώρα που ο Λαρεντζάκης έκανε το ματς της ζωής του με 21 πόντους. Καλή εμφάνιση και από Σλούκα, Κασελάκη, που είχαν από 14 και 12 πόντους αντίστοιχα, ενώ 12 είχε ο Μήτογλου και 11 ο Κατσίβελης.

Τα ξημερώματα της Κυριακής η Ελλάδα θα παίξει εναντίον της Τουρκίας, που πήρε την πρώτη θέση του δεύτερου ομίλου, με φόντο μια θέση στον τελικό του τουρνουά, που ο νικητής του θα βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Με το πόδι στο... γκάζι ξεκίνησε το παιχνίδι η Εθνική μας ομάδα βάζοντας από νωρίς την Κίνα σε ρόλο... κυνηγού. Σλούκας και Μήτογλου διαμόρφωσαν γρήγορα το 3-10, καθώς η ελληνική ομάδα ήταν κυρίαρχη μέσα στην ρακέτα, ενώ από την απέναντι πλευρά οι Κινέζοι ήταν τελείως άστοχοι.

Η διαφορά συνέχισε να ανεβαίνει από την πλευρά της Ελλάδας, Παπαγιάννης και Μήτογλου έκαναν τη διαφορά, Λαρεντζάκης και Κασελάκης μπήκαν στην... εξίσωση και το σκορ έφτασε στο 11-28, με την Κίνα να μειώνει απλά στο 14-28 του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Ρικ Πιτίνο ήταν αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει όλους τους παίκτες του και αυτοί συνεισέφεραν με όποιο τρόπο μπορούσαν. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου η Εθνική είχε χρησιμοποιήσει όλη την δωδεκάδα της και οι μόνοι που δεν είχαν σκοράρει ήταν οι Χρυσικόπουλος και Γιαννόπουλος.

Ο Καλάθης, λοιπόν, μοίραζε... αβέρτα τις ασίστ, ο Κώστας Αντετοκούνμπο έδωσε πολύτιμες βοήθειες και η Ελλάδα έμοιαζε να κάνει... πάρτι σε όλα τα μήκη και πλάτη του παρκέ. Η διαφορά έφτασε και στο +23 για την Εθνική (29-52), με την Κίνα να μειώνει σε 32-52 με τη λήξη του ημιχρόνου.

Δύο τρίποντα του Σλούκα στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου έκαναν το σκορ 36-58 για την Εθνική, που ήλεγχε το ματς σε όλα τα επίπεδα και δεν άφηνε την διαφορά να πέσει κάτω από τους 15 πόντους.

Η Κίνα από την πλευρά της κατέθεσε περισσότερη προσπάθεια στο παρκέ, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει μέχρι το 50-66, καθώς μετά η διαφορά ανέβηκε και πάλι πάνω από τους 20 (50-71) δια χειρός Καββαδά. Οι Κινέζοι έκαναν το 59-76 στο τέλος της περιόδου, ωστόσο αυτό το ματς δεν γινόταν να το χάσει η Ελλάδα.

Το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τον Λαρεντζάκη να κάνει "όργια" σκοράροντας από παντού, να βγαίνει πρώτος σκόρερ στο ματς και την Εθνική να επικρατεί με το επιβλητικό 105-80, που της έδωσε την πρόκριση στα ημιτελικά.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-28, 32-52, 59-76, 80-105

ΚΙΝΑ (Ντου): Χου 16 (1), Λιου 3, Λου, Ρεν 2, Σεν 5 (9 ριμπάουντ), Π. Τσόου 7Γουάνγκ 1, Γου 14 (2), Σου 6 (2), Ζανγκ 7 (1), Ζάο 4 (1), Κ. Τσόου 15 (10 ριμπάουντ)

ΕΛΛΑΔΑ (Πιτίνο): Αντετοκούνμπο 7, Καλάθης 7 (5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Χρυσικόπουλος 2, Γιαννόπουλος, Κασελάκης 12 (2), Κατσίβελης 11 (1), Καββαδάς 6, Λαρεντζάκης 21 (6/15 σουτ, 3 τρίποντα), Μήτογλου 12 (2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Παπαγιάννης 8, Ρογκαβόπουλος 5 (1), Σλούκας 14 (3)

