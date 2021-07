Euro 2020: Ρατσιστικές επιθέσεις εναντίον Σάκα, Σάντσο και Ράσφορντ για τα χαμένα πέναλτι

Επιθέσεις ρατσιστικού χαρακτήρα δέχτηκαν, αμέσως μετά την ήττα της Αγγλίας από την Ιταλία στα πέναλτι στον τελικό του Euro, οι παίκτες των γηπεδούχων που απέτυχαν από την άσπρη βούλα.

Συγκεκριμένα, Μπουκαγιό Σακά, Τζέιντον Σάντσο και Μάρκους Ράσφορντ μπήκαν στο στόχαστρο χρηστών, οι οποίοι πίσω από το πληκτρολόγιο επιθέτηκαν στους παίκτες της εθνικής Αγγλίας. Όπως ήταν φυσικό το περιστατικό προκάλεσε την άμεση αντίδραση της αγγλικής ομοσπονδίας (FA), η οποία ύψωσε ασπίδα προστασίας στους παίκτες, δηλώνοντας αηδιασμένη.

Η ανακοίνωση της αγγλικής ομοσπονδίας:

We've issued a statement after a number of @England players were subjected to racist abuse online following the #EURO2020 final: https://t.co/B7gB180OQa