Euro 2020: Συγκινεί το γράμμα του 9χρονου Ντέξτερ στον Ράσφορντ

Μπορεί η Αγγλία να μην κατάφερε να κατακτήσει το Euro 2020, καθώς ηττήθηκε στον μεγάλο τελικό με 3-2 στα πέναλτι από την Ιταλία μέσα στο Γουέμπλεϊ, ωστόσο φαίνεται πως ο παίχτες της εθνικής της ομάδας κατάφεραν να εμπνεύσουν τους νεαρούς φίλαθλους.

Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ πέρασε στο 120′ τους Μάρκους Ράσφορντ και Τζέιντον Σάντσο, οι οποίοι όμως, μαζί με τον Σακά που είχε περάσει επίσης ως αλλαγή νωρίτερα, έχασαν τα πέναλτι, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν ρατσιστικές επιθέσεις στους τρεις ποδοσφαιριστές.

Ωστόσο, ένας 9χρονος φίλαθλος της Αγγλίας φρόντισε να παρηγορήσει τον Ράσφορντ με ένα υπέροχο γράμμα, στο οποίο αναφέρει πως ο παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον ενέπνευσε να είναι πάντα γενναίος.

«Αγαπητέ Μάρκους Ράσφορντ, ελπίζω να μην είσαι στεναχωρημένος γι αρκετό καιρό γιατί είσαι τόσο καλός άνθρωπος. Πέρσι, με ενέπνευσες τόσο βοηθώντας ανθρώπους λιγότερο τυχερούς. Χθες το βράδυ, με ενέπνευσες ξανά να είναι πάντα γενναίος. Είμαι περήφανος για σένα, θα είσαι πάντα ήρωας. Από τον Dexter Rosier. 9 ετών».

