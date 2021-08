Από ανακυκλώσιμα πλαστικά μπουκάλια η φανέλα του ΠΑΟΚ (Βίντεο)

Από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια είναι κατασκευασμένες οι νέες εμφανίσεις του ΠΑΟΚ, όπως γνωστοποίησε με βίντεο που ανάρτησε στα social media.

Όπως αναφέρει, πρόκειται για μια εμφάνιση εξ ολοκλήρου οικολογική, καθώς πλαστικά μπουκάλια με ειδική επεξεργασία μετατρέπονται σε ύφασμα.

Our first environmental friendly shirt! Made out of recycled plastic bottles. PAOK x @MacronSports 4 the planet #PAOK #Reloaded pic.twitter.com/l19kkfyiRg