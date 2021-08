Στην Ακρόπολη με το τρόπαιο του NBA η οικογένεια Αντετοκούνμπο (Φωτογραφίες)

Στην Ακρόπολη βρέθηκε η οικογένεια Αντετοκούνμπο, που βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα.

Μάλιστα, στις φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται και το τρόπαιο που κατέκτησαν οι Μπακς στο πρωτάθλημα του NBA, το οποίο δεν αφήνουν από τα χέρια τους τα αδέλφια Αντετοκούνμπο και η μητέρα τους.

My brother saw @Giannis_An34 in Athens on vacation. I was just at work. How did your day go? pic.twitter.com/JNbvA42MZC