Τσιτσιπάς: Θα εμβολιαστώ για τον κορωνοϊό όταν γίνει υποχρεωτικό

Στην αποκάλυψη πως δεν έχει εμβολιαστεί για τον νέο κορωνοϊό προχώρησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μιλώντας πριν από το 1000 Masters του Σινσινάτι. Μάλιστα, όπως είπε, δεν θα το κάνει μέχρι τουλάχιστον ο εμβολιασμός να γίνει υποχρεωτικός.

«Oχι, δεν το έχω κάνει. Κανείς δε μου είπε κάτι. Δεν έχει γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Κάποια στιγμή θα πρέπει να εμβολιαστώ, είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά μέχρι στιγμής δεν ήταν υποχρεωτικό για να αγωνιστώ. Οπότε όχι, δεν το έχω κάνει» τόνισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Μάλιστα, οι δημοσιογράφοι επέμειναν και τον ρώτησαν ξανά: «Θα εμβολιαζόσασταν μόνο αν ήταν υποχρεωτικό;», με τον Ελληνα πρωταθλητή να απαντά καταφατικά.

