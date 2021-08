Απεβίωσε ο πρώην πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Ζακ Ρογκ

Tον θάνατο του τέως προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) Ζακ Ρογκ θρηνεί ο παγκόσμιος αθλητισμός. Ο Βέλγος παράγοντας, ορθοπεδικός στο επάγγελμα, άφησε την τελευταία πνοή του σήμερα (29/8), σε ηλικία 79 ετών.

Ο Ζακ Ρογκ στις 16 Ιουλίου 2001, είχε εκλεγεί ως ο 8ος πρόεδρος της ΔΟΕ και παρέμεινε στον προεδρικό θώκο έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2013, όταν τον διαδέχθηκε ο νυν πρόεδρος, ο Γερμανός Τόμας Μπαχ.

Από το 1989 έως το 1992, ο Ζακ Ρογκ διετέλεσε πρόεδρος της Βελγικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Ο Ζακ Ρογκ είναι γνωστός στους Έλληνες και τις Ελληνίδες, καθώς επί της προεδρίας του στη ΔΟΕ διεξήχθησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας το 2004.

«Με απέραντη θλίψη η ΔΟΕ ανακοινώνει τον θάνατο του τέως προέδρου Ζακ Ρογκ,» αναφέρει στη συλλυπητήρια ανακοίνωσή της η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή.

It is with great sadness that the International Olympic Committee (IOC) announces the passing of former IOC President Count Jacques Rogge. He was 79 years old. https://t.co/3bVyhbnBP3