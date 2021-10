ΛεΜπρόν Τζέιμς και Μάτζικ Τζόνσον παρέα σε αγώνα του NFL (Φωτογραφία)

Το παρελθόν και το παρόν των Λέικερς συναντήθηκαν σε αγώνα του NFL. Ο λόγος για τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Μάτζικ Τζόνσον οι οποίοι βρέθηκαν μαζί στο γήπεδο σε αναμέτρηση για το πρωτάθλημα του αμερικανικού ποδοσφαίρου.

Οι δύο θρύλοι του μπάσκετ απαθανάτισαν τη στιγμή, με τον Μάτζικ Τζόνσον να αναρτά στα social μια φωτογραφία τους.

«Παρέα με τον καλύτερο παίκτη του παιχνιδιού σήμερα, τον ΛεΜπρόν Τζέιμς!», έγραψε ο βετεράνος γκαρντ.

Hanging out with the greatest player in the game today @KingJames! pic.twitter.com/d3SpPMH9mC