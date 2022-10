Forbes: 86 δισ. δολάρια η αξία των 30 ομάδων του ΝΒΑ! - Πού βρίσκονται οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Στην 15η θέση της λίστας του Forbes με την αξία των 30 ομάδων του ΝΒΑ, βρίσκονται οι Μιλγουόκι Μπακς των Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο. Η εκτιμώμενη αξία των «Ελαφιών» είναι 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι 30 ομάδες του ΝΒΑ στη λίστα του Forbes έχουν συνολική αξία 86,005 δισεκατομμύρια δολάρια!

Για πρώτη φορά σε περισσότερες από δύο δεκαετίες, όταν το Forbes άρχισε να εκτιμά την αξία των ομάδων του ΝΒΑ, μια ομάδα διαφορετική από τους Νιου Γιορκ Νικς ή τους Λος Άντζελες Λέικερς, είναι η πλέον πιο ακριβή του πρωταθλήματος.

Φέτος, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς καταλαμβάνουν την πρώτη θέση, με εκτιμώμενη αξίας 7 δισεκατομμύρια δολάρια, 25% περισσότερο από πέρυσι. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2021-22, οι Ουόριορς δημιούργησαν τα περισσότερα λειτουργικά έσοδα (206 εκατομμύρια δολάρια) στην ιστορία του ΝΒΑ, καθώς κέρδισαν τον τέταρτο τίτλο τους σε οκτώ χρόνια και έπαιξαν την πρώτη τους πλήρη σεζόν με φιλάθλους στο νέο Chase Center.

Οι Ουόριορς, όπως αναφέρει το αμερικάνικο περιοδικό, έγραψαν την οικονομική ιστορία του πρωταθλήματος συγκεντρώνοντας 150 εκατομμύρια δολάρια από χορηγίες και διαφημίσεις στο γήπεδο.

Οι Νικς, η πιο ακριβή ομάδα του πρωταθλήματος τις τελευταίες επτά φορές που το Forbes συνέταξε τη λίστα, τερμάτισε δεύτερη (6,1 δισεκατομμύρια δολάρια), ακολουθούμενοι από τους Λέικερς (5,9 δισεκατομμύρια δολάρια), τους Σικάγο Μπουλς (4,1 δισεκατομμύρια δολάρια) και τους Μπόστον Σέλτικς (4 δισεκατομμύρια δολάρια).

Ο μέσος όρος της αξίας των ομάδων του ΝΒΑ είναι τώρα 2,86 δισεκατομμύρια δολάρια, 15% περισσότερο από ό,τι πριν από ένα χρόνο, ένα εντυπωσιακό επίτευγμα αν σκεφτεί κανείς ότι το χρηματιστήριο έχει υποχωρήσει περισσότερο από 15% στο ίδιο διάστημα.

