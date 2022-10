Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αποθέωσε Σάκκαρη και Τσιτσιπά (Βίντεο)

Μετά από τη νίκη των Μπακς επί των Χακς στο NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δέχθηκε μια... περίεργη ερώτηση.

O Έλληνας μπασκετμπολίστας ρωτήθηκε για τους δύο κορυφαίους τενίστες, τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη και τους αποθέωσε.

«Είναι καταπληκτική. Είναι σαν πύρινη μπάλα και μου αρέσει αυτό σε αυτήν. Παίζει με μεγάλη ένταση. Είναι καλή μου φίλη και της εύχομαι τα καλύτερα» είπε για την Σάκκαρη ενώ για τον Τσιτσιπά τόνισε: «Είναι ένας υπέροχος τύπος και μόλις τώρα ξεκινάει. Είνια στην κορυφή του κόσμου, ένας από τους καλύτερους τενίστες εκεί έξω, αλλά βελτιώνεται και έχει ένα λαμπρό μέλλον».

Η Σάκκαρη μάλιστα όταν έμαθε στο Τέξας τις δηλώσεις του Giannis σημείωσε: «Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορείς να πάρεις και για τα οποία μπορείς να εμπνευστείς από τον Γιάννη. Είναι ένα είδωλο για μένα. Τον παρατηρώ και τον προσέχω όσο κανέναν άλλον.

Αυτόν και τον Ράφα, θα έλεγα. Αυτοί οι δυο είναι τα πρότυπα που προσπαθώ να μοιάσω. Ο Γιάννης είναι έμπνευση, όχι μόνο για την ιστορία του και το πως ξεκίνησε, αλλά και για την εστίασή του και τον τρόπο με τον οποίο κάνει πράγματα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, αλλά και εκτός γηπέδου. Ο τρόπος που μου μίλησε, με κάνει να τον θαυμάζω ακόμα περισσότερο. Είναι απλά μοναδικός».

