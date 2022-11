Λιονέλ Μέσι: Η ανατριχιαστική ομιλία του στα αποδυτήρια της Αργεντινής πριν τον τελικό του Copa America με τη Βραζιλία

Στις 11 Ιούνιου του 2021 στο «Μαρακανά» ο Λιονέλ Μέσι πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο με την Εθνική Αργεντινής σε επίπεδο ανδρών, χάρη στο μοναδικό τέρμα που σημείωσε ο Άχνελ ντι Μαρία στο 22ο λεπτό κόντρα στην οικοδέσποινα «Σελεσάο», για το Copa America.

Στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix το οποίο βγαίνει σήμερα (3/11) καταγράφει την θριαμβευτική πορεία της Αργεντινής στην έδρα της «αιώνιας» αντιπάλου Βραζιλίας με τίτλο «Αιώνιοι: Οι Πρωταθλητές της Αμερικής».

Όπως είναι λογικό στο επίκεντρο του ντοκιμαντέρ είναι ο σταρ του Παγκόσμιου ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι.

Μάλιστα, έχει καταγραφεί η ανατριχιαστική και αρχηγική ομιλία του, στα αποδυτήρια της Αργεντινής, λίγα λέπτα πριν τη σέντρα του τελικού του Copa America απέναντι στη Βραζιλία.

Lionel Messi's speech before the final of the Copa America vs Brazil.😍😍



Are there still people who question his leadership?



PS: To see more football videos with English subtitles, follow me.😌 pic.twitter.com/8wLCMpfFfF