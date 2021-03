Τα έξυπνα μέτρα αποδείχθηκαν πιο χαζά κι απ’ τα… λάχανα

Δεν μπορείτε να έχετε παράπονο!

Δεν μπορείτε να έχετε κανένα παράπονο, όλα σας τα λέω εδώ πριν την ώρα τους, όλα τα μελλούμενα, όλα τα κρυφά, δίχως καν να είμαι ο Νοστράδαμος, ο Παΐσιος ή έστω η Τασία Λούτα.

Κι επειδή κάποια γατάκια θα κάνουν «νιάου» και θα απαιτήσουν αποδείξεις, παραθέτω τίτλο από πόνημά μου της 21ης Αυγούστου 2020. Διαβάστε και σημειώσατε:

«Διπλό τζακποτ: Και θα πεθάνουμε και θα πεινάσουμε λόγω κορωνοϊού!»

Πώς αλλιώς να το διατυπώσω δηλαδή; Πριν από επτά μήνες προέβλεπα με μοναδική ακρίβεια (ευλογάω γένια, τώρα), που θα φτάναμε με τις «έξυπνες» πολιτικές της κυβέρνησης. Τις πολιτικές που προέβλεπαν αποκλειστικά και μόνο μάντρωμα, ενίοτε και από τη δύση του ηλίου, και άφηναν τρύπες, χοάνες και γκρεμούς ολόκληρους στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στην Εργασία, στην Ιχνηλάτηση. Χώρια το ΕΣΥ, που όλο το ενισχύουμε, όλο το τρομπάρουμε, όλο το σοβατίζουμε και όλο με τον κώλο έξω παραμένει…

Ρεκόρ κρουσμάτων λοιπόν, ρεκόρ κρουσμάτων στην Αττική (όχι που θα γλυτώναμε…), ρεκόρ διασωληνωμένων, ντεμαράζ κορωνοϊού ξανά μανά στη Θεσσαλονίκη, σούπερ καραντίνες σε ένα σκασμό μέρη, αλλά για όλα φταίνε οι πορείες και οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Το αστείο είναι ότι δεν το υποστηρίζουν αυτό μόνο κυβερνητικοί παράγοντες (αναμενόμενο…), αλλά και κάποιοι τύποι που φέρουν την ιδιότητα του επιστήμονα. Αλλά τους τα ‘πε χυμα και τσουβαλάτα ο καθηγητής Γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γενεύης, Μανώλης Δερμιτζάκης, δηλώνοντας:

«Η μόνη λύση είναι μεταφορά όλων των πολιτών και των δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους! Σχολεία, εργασία, κοινωνικές επαφές, λιανικό εμπόριο έξω ή σε συνεχώς αεριζόμενους χώρους με ανοιχτά παράθυρα.

Ανοίξτε την εστίαση έξω. Επίσης, αναστολή όλων των απαγορεύσεων μετακινήσεων ώστε ο κόσμος να μοιραστεί σε πάρκα για αναψυχή και άθληση.

Τέλος, βάλτε υποδομές σε πάρκα (μικροπωλητές με φαγητό, καφέ κτλ) ώστε να ενθαρρυνθεί ο κόσμος να μείνει πολλή ώρα έξω σε πάρκα».

Όλοι έξω, όλες έξω λέει ο κύριος καθηγητής, η καλύτερη πρόληψη είναι. Και εντελώς τυχαία, προσθέτω εγώ, δεν έχει ως τώρα λάβει χώρα καμία πορεία ή εκδήλωση διαμαρτυρίας σε εσωτερικούς χώρους. Μόνο κορωνοπάρτυ και κορωνοσυνάξεις, που τις μαθαίνουμε συχνά πυκνά από το κουτσομπολιό της πολυκατοικίας και ενίοτε από το αστυνομικό δελτίο. Αλλά τι να ξέρει το κουμμούνι ο Δερμιτζάκης…

Εν τω μεταξύ ο υπουργός Κικίλιας δηλώνει ότι «δεν έχει ανακαλυφθεί διεθνώς άλλος τρόπος περιορισμού της νόσου πέρα από τη μείωση της κινητικότητας» και υπογραμμίζει ότι η πολιτική της κυβέρνησης «κατάφερε να δώσει και κάποιες ανάσες στην κοινωνία». Πράγμα που αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι τίποτε δεν μπορεί να πάει κόντρα στην αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού, καθώς και ότι τα μάτια μας κάνουνε πουλάκια. Και δεν βλέπουμε πόσο προκόψαμε από τον περασμένο Νοέμβριο που ξεκίνησε το «ολιγοήμερο» λοκντάουν…

Ας μην γκρινιάζουμε όλη την ώρα ωστόσο, καθώς όπου να ‘ναι θα γεμίσει το ψωμοσάκουλο. Κοντοζυγώνει η 17η Μαΐου, οπότε και θα ξαμοληθούν οι Βρετανοί τουρίστες για διακοπές φορτωμένοι φουλ από τις οικονομίες της καραντίνας. Χθες, μάλιστα, διάβασα στους Times ότι η Πορτογαλία είναι έτοιμη να τους υποδεχθεί με ανοιχτές αγκάλες κι ας μην έχουν κάνει καν εμβόλιο. Ελάτε παιδιά σα να λέμε και θα τα βρούμε ύστερα με τον κορωνοϊό και τις παραφυάδες του.

Προσωπικά, πάντως, αναμένω από τον υπουργό Θεοχάρη να απαντήσει με αντίστοιχη ελληνική πρωτοβουλία στους κατσικοκλέφτες Πορτογάλους και ν’ ανοίξει τα ελληνικά σύνορα σε όποιον φέρει βρετανικό διαβατήριο. Πλάσματα του Θεού είναι κι αυτοί, all they need is Greece!