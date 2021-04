Οι «κουρασμένοι», οι «εξεγερμένοι» και η εμπιστοσύνη

Τα νεύρα όλων είναι στο «κόκκινο». Ο covid 19 ήρθε πριν από 13 μήνες για να μείνει μαζί μας άγνωστο ακόμη για πόσο. Αλλά να βάζουμε και μόνοι μας το κεφάλι μας στην γκιλοτίνα πάει πολύ. Τώρα που φάγαμε τον γάιδαρο και έμεινε η ουρά, με την έννοια ότι προχωράει ο εμβολιασμός και είναι σύμμαχος μας ο καλός καιρός, δεν γίνεται να τα τινάξουμε όλα στον αέρα.

Ναι όλοι κουραστήκαμε. Αλλά ας το σκεφτούμε λίγο διαφορετικά πριν επαναλάβουμε τα γνωστά μότο «χάσαμε την ελευθερία μας», «οι νέοι νοιώθουν να τους κλέβουν τη ζωή» κλπ.

Ας αναρωτηθούμε:

*Κουραστήκαμε να προστατεύουμε τον εαυτό μας και δεν μας νοιάζει ότι και αν γίνει; Όχι, γιατί αν βρεθούμε στο νοσοκομείο κλάψε με μάνα, κλάψε με. Το σύστημα υγείας εξάντλησε τα όρια του. Δεν θα μπορούμε να αναπνεύσουμε και δεν θα υπάρχει αναπνευστήρας και ΜΕΘ.

*Κουραστήκαμε να προστατεύουμε τους δικούς μας ανθρώπους; Δεν θα τρέχει τίποτα εάν εμείς με την κόπωση που όντως νιώθουμε, δεν τηρούμε τα μέτρα, κολλήσουμε τον κορωνοϊό δεν νοσήσουμε οι ίδιοι αλλά τον μεταδώσουμε στους αγαπημένους μας και τους στείλουμε στο νοσοκομείο; Θα μας πνίξουν οι τύψεις!

*Κουραστήκαμε να είμαστε μακριά από τις δουλειές μας; Γιατί δεν θα επιστρέψουμε πιο γρήγορα εάν αντιδρούμε στις απαγορεύσεις όπως στην Πάτρα, την Κοζάνη και τη Θεσσαλονίκη που απειλούν ότι θα ανοίξουν τα καταστήματα παρά το μπλόκο ειδικών.

Οι «εξεγέρσεις» στην προκειμένη περίπτωση έχουν αιτία - την οικονομική επιβίωση - αλλά ενέχουν το υψηλό ρίσκο να φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Να ανοίξουν τα μαγαζιά και να χρειαστεί να ξανακλείσουν για μεγαλύτερο διάστημα γιατί ελλοχεύει ο κίνδυνος να υπάρξει νέα εκτόξευση των κρουσμάτων.

Ούτε βοηθάει η Επιτροπή Ειδικών, τη μία μέρα να δίνει το πράσινο φως να ανοίξει το λιανεμπόριο και σε αυτές τις τρεις περιοχές (Αχαία, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη), να πηγαινοέρχονται οι προμηθευτές, να έχουν επιστρέψει μετά από μήνες οι εργαζόμενοι για να ετοιμάσουν τα ράφια - να έχουν δηλαδή γίνει όλες αυτές οι νέες επαφές - και την επομένη να μπαίνει απαγορευτικό. Εκτός και αν ήταν λάθος η απόφαση της προηγούμενης ημέρας και επιχειρήθηκε να διορθωθεί.

Τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει μια εικόνα ότι Επιτροπή και Κυβέρνηση δεν έχουν σύμπνοια. Η δεύτερη φαίνεται να πιέζει την πρώτη να λαμβάνει υπόψη και άλλες κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους. Ταυτόχρονα είναι διάχυτη και η αίσθηση ότι οι εισηγήσεις για τα αυστηρά lockdown δεν απέδωσαν, οδήγησαν σε έξαρση και όχι τιθάσευση της πανδημίας γιατί η μετάδοση απλώς μετακόμισε αλλού.

Ένα λάθος έγινε επίσης και με τα self test. Αφού ήταν στην πρόθεση της κυβέρνησης να ανοίξει το λιανεμπόριο γιατί δεν έκανε 10 μέρες νωρίτερα τον διαγωνισμό ώστε με το άνοιγμα των καταστημάτων την Δευτέρα, εργαζόμενοι και ιδιοκτήτες να προσκόμιζαν την υπεύθυνη δήλωση ότι τα έκαναν, είναι αρνητικοί στον COVID-19 και με ασφάλεια είναι έτοιμοι να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους; Τώρα η μεγάλη επιστροφή γίνεται χωρίς κανένα τεστ. Από τα μέσα της εβδομάδας θα αρχίσει η χορήγηση με προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές!

Κατά τα άλλα είμαι αναφανδόν υπέρ της δωρεάν χορήγησης των τεσσάρων self test το μήνα σε κάθε πολίτη. Πολύ καλώς τα αποφάσισε η κυβέρνηση. Και δεν μπορώ να ακούω «ποιος θα τα κάνει» και «εάν αυτός που θα τα κάνει και βρίσκεται θετικός στον COVID 19, θα το δηλώνει ή όχι». Δεν μπορεί να θέλουν πίσω τις δουλειές τους και να αρνούνται να τα κάνουν ή να υπογράφουν ψεύτικη υπεύθυνη δήλωση ότι τα έκαναν. Ούτε μπορώ να φανταστώ έναν γονέα που δεν θα θέλει να είναι αρνητικός στον COVID 19 ο συμμαθητής του παιδιού του. Άρα θα πρέπει να κάνει το self test πρώτα στο δικό του παιδί και να το τεστάρει κάθε εβδομάδα. Χώρια που υπάρχουν πολλές πιθανότητες ένας σημαντικός αριθμός από τους ασυμπτωματικούς να το ανακαλύψουν ότι είναι φορείς και να σταματήσει ο κύκλος της μετάδοσης. Σύμφωνα με έρευνα του Γέιλ και του Χάρβαρντ και το 25% των self test να γίνονται, θα υπάρξει σημαντική μείωση της μετάδοσης.

Η χρυσή τομή είναι η Επιτροπή να κάνει ελεύθερα τις εισηγήσεις της και η κυβέρνηση να αποφασίζει έγκαιρα τα μέτρα που θα εφαρμόσει. Δεν μπορεί ο λοιμωξιολόγος να μπει στο κουστούμι του οικονομολόγου. Και οι κυβερνήσεις εκλέγονται για να παίρνουν τις αποφάσεις.

Ο Αρχαίος Ελληνας ποιητής Ησίοδος έγραψε ότι «η δε κακή βουλή τω βουλεύσαντι κακίστη», η κακή απόφαση κάνει περισσότερο κακό σ´ αυτόν που την πήρε. Αυτός πληρώνει το πολιτικό κόστος. Όχι ο «εξεγερμένος».

Κι εδώ η λέξη κλειδί είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης που δεν θα έλεγα ότι έχει διαρραγεί αλλά σίγουρα έχει τραυματιστεί.