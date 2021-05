Τα αμερικανικά ΜΜΕ είδαν με άλλο… μάτι τη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης

Ο τελευταίος γύρος βίας μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης έφερε αλλαγές και στον τρόπο με τον οποίο τα ΜΜΕ των ΗΠΑ κάλυψαν το θέμα προκαλώντας ευρύτατες συζητήσεις εντός της Αμερικανικής κοινωνίας. Πρόκειται για σημαντικές αλλαγές ακόμη και αν αυτές δεν είναι πιθανό να διαμορφώσουν μια άλλη πολιτική προσέγγιση των ΗΠΑ στο Μεσανατολικό.

Τα αμερικανικά ΜΜΕ τα τελευταία 15 χρόνια διακατέχονταν από μια φιλοεβραϊκή άποψη. Πλέον το φάσμα των πληροφοριών που αναφέρονται από τα ΜΜΕ των ΗΠΑ διευρύνουν τον προβληματισμό κατά τις δημόσιες συζητήσεις.

Μέχρι πρότινος ήταν πολύ περιορισμένο το φάσμα των βασικών αναφορών για το Παλαιστινιακό κατά τις ακαδημαϊκές και διπλωματικές συζητήσεις.

Στο ένα άκρο του φάσματος ακούγονταν οι φωνές μέσα από το χωνί του Ισραήλ κατηγορώντας τους Παλαιστινίους οτι συντηρούν τον πόλεμο και ότι το Ισραήλ απλώς κάνει “αυτοάμυνα”. Αλλά και στο άλλο άκρο του φάσματος διατυπώνονταν πιο ακραίες φωνές σθεναρά υπέρ του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τους Παλαιστινίους ως ψεύτες και τρομοκράτες. Όποιος -στις ΗΠΑ - εξέφρασε απόψεις πέρα ​​από αυτό το φάσμα θεωρούνταν “ακραίος” ή “περιθωριακός”.

Σήμερα, το ένα άκρο του φάσματος έχει μεταλλαχτεί! Περιλαμβάνει ιδέες και απόψεις που προηγουμένως ήταν περιθωριακές. Δίνουν εμπιστοσύνη στις παλαιστινιακές και ισραηλινές φωνές, κατηγορώντας το Ισραήλ για τους Παλαιστίνιους θανάτους, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει τεράστια ανισότητα στον αριθμό των νεκρών όταν το Ισραήλ και η Χαμάς πηγαίνουν σε πόλεμο και ούτω καθεξής. Αυτές οι απόψεις ήταν σε μεγάλο βαθμό απαράδεκτες στις εκθέσεις mainstream πριν από 20 χρόνια, αλλά τώρα εμφανίζονται συχνά στα mainstream media.

Το άλλο άκρο του φάσματος παραμένει εξαιρετικά υπέρ του Ισραήλ. Αλλά το κεντρικό σημείο του φάσματος έχει μετατοπιστεί καθώς το φάσμα επεκτάθηκε, αλλάζοντας τις γενικές απόψεις της σύγκρουσης.

Αυτή η αλλαγή περί του Παλαιστινιακού ζητήματος είναι αισθητή στην αναφορά πολλών ΜΜΕ και το αποτύπωμα διαφαίνεται με σαφήνεια σε δημοσκοπήσεις, κοινωνικά μέσα, απλές συνομιλίες και περιεχόμενο δεξαμενών σκέψης.

Στο Κογκρέσο, οι προοδευτικοί και μερικοί μετριοπαθείς Δημοκρατικοί επέκριναν δημόσια το Ισραήλ για βομβαρδισμό στη Γάζα και υποστήριξαν τη νομοθεσία για να θέσουν όρους στην αμερικανική βοήθεια. Αυτές οι μετατοπίσεις αλληλοενισχύονται. Για παράδειγμα, όταν οι γερουσιαστές εγείρουν ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων, αυτό είναι αξιοσημείωτο, γεγονός που οδηγεί σε ΜΜΕ να επισημαίνουν το θέμα.

- Προς τι αυτή η μετατόπιση αυτής της στάσης των αμερικανικών ΜΜΕ ;

Πολλοί παράγοντες οδηγούν σε αυτήν την μετατόπιση. Οι αλλαγές στο τοπίο των ΜΜΕ έχουν διαβρώσει τη δύναμη των συστημικών συγκροτημάτων που καθόριζαν το είδος και το ύφος των πληροφοριών που λάμβαναν οι Αμερικανοί. Η επέκταση των ΜΜΕ που βασίζονται στη Μέση Ανατολή έχει επιτρέψει περισσότερες προοπτικές. Τα κοινωνικά μέσα έχουν επίσης διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, επιτρέποντας στους Παλαιστίνιους και στις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να παρακάμπτουν τα παραδοσιακά λογοκρισία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της κυβέρνησης και να παρέχουν εικόνες, βίντεο και φωνές για αυτό που πραγματικά βιώνουν οι Παλαιστίνιοι στο έδαφος. Η τεχνολογία επέτρεψε στους Παλαιστίνιους να στέλνουν εικόνες και τις δικές τους ιστορίες σε έναν κόσμο που κάποτε δεν είχε πρόσβαση σε μέρη όπως η Γάζα ή επέλεξε να αγνοήσει ή να μην πιστέψει τους Παλαιστίνιους.

Μαζί με τις αλλαγές των μέσων ενημέρωσης, άλλοι παράγοντες έχουν αναδιαμορφώσει τον αμερικανικό διάλογο. Η εσωτερική αλλαγή του Ισραήλ στα δεξιά της πολιτικής και η στενότερη ευθυγράμμιση με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα καθιστούν δυσκολότερο για τους φιλελεύθερους και τους Δημοκρατικούς των ΗΠΑ να υποστηρίξουν αναμφίβολα το Ισραήλ. Τον τελευταίο χρόνο, οι ανησυχίες σχετικά με τη φυλετική δικαιοσύνη και τις ιστορικές ανισότητες έχουν γίνει κορυφαία ζητήματα στην πολιτική των ΗΠΑ, οδηγώντας περισσότερους Αμερικανούς να εξετάσουν το Παλαιστινιακό πλαίσιο μέσω αυτού του φακού.

Ενώ πολύ περισσότεροι Αμερικανοί είναι σήμερα ανοιχτοί στο να ακούσουν τις παλαιστινιακές προοπτικές...

Ενώ πολύ περισσότεροι Αμερικανοί είναι σήμερα ανοιχτοί στο να ακούσουν τις παλαιστινιακές προοπτικές, βεβαίως το κεντρικό σημείο του αμερικανικού διαλόγου απέχει πολύ από την προφανώς υπέρ-Παλαιστινιακή. Ωστόσο σήμερα για παράδειγμα οι New York Times είναι πρόθυμοι να φιλοξενήσουν μια παλαιστινιακή φωνή χωρίς να την τοποθετούν αυτόματα σε μια ισραηλινή, ενώ το άτομο που πήρε συνέντευξη μπορεί να γνωστοποιήσει τις απόψεις του απευθείας στο Twitter.

Υπάρχουν νόμιμες κριτικές για την κάλυψη των συγκρούσεων από τα ΜΜΕ των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο χειρίζεται τις εκφράσεις του παλαιστινιακού θυμού. Παρ 'όλα αυτά, υπήρξε μια σημαντική αλλαγή στη μεταχείριση των παλαιστινιακών φωνών, την οποία πολλά μέσα ενημέρωσης αντιμετωπίζουν τώρα ως εξίσου αξιόπιστα και πολύτιμα με τις ισραηλινές φωνές. Αυτό αντιπροσωπεύει μια τεράστια αλλαγή.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό, ωστόσο, να σημειωθεί ότι το περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης των ΗΠΑ γίνεται όλο και πιο πολωμένο. Τα στοιχεία από το ερευνητικό κέντρο Pew διαπίστωσαν ότι οι δημοκράτες και οι Αμερικανοί που υποκλίνονται στη δημοκρατία βασίζονται σε ένα ευρύ φάσμα πηγών και Μέσων, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι εμπιστεύονται ένα μικρότερο φάσμα πηγών, ιδίως το Fox News. Η κάλυψη του Fox News παρέμεινε εξαιρετικά υπέρ του Ισραήλ, αποφεύγοντας συχνά την αναφορά του αριθμού των θανάτων των Παλαιστινίων, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τους Ισραηλινούς θανάτους, κατηγορώντας τη Χαμάς για τους Παλαιστίνιους θανάτους, εστιάζοντας στη φιλελεύθερη υποστήριξη για τους Παλαιστίνιους και στη στήριξη των Ρεπουμπλικανών για το Ισραήλ κ.ο.κ.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι γίνονται ακόμη πιο ένθερμοι υπέρ του Ισραήλ.

Η αλλαγή των αναφορών και των συζητήσεων σχετικά με την ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση είναι πραγματική, αλλά είναι απίθανο να αλλάξει η πολιτική των ΗΠΑ σύντομα. Οι Παλαιστίνιοι, που προηγουμένως θεωρούνταν ακραίοι ή λιγότερο αξιόπιστοι από τους Ισραηλινούς, έχουν τώρα πραγματικές ευκαιρίες να μοιραστούν τις φωνές, τις εμπειρίες και τις ανησυχίες τους με τους Αμερικανούς.

Ταυτόχρονα, το Ισραήλ παραμένει σταθερός σύμμαχος των ΗΠΑ με ισχυρότατο εβραϊκό λόμπι και σημαντική υποστήριξη πολλών Δημοκρατών και πολύ σταθερή υποστήριξη Ρεπουμπλικάνων...

