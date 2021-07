Δωροδοκούν τους νέους! Πού είναι ο Βασιλάκης ο Γκέιτς να μας εμβολιάσει τζάμπα!

Στο Γαλατικό χωρίο που λέγεται Ελλάδα, έχουμε τον δικό μας Θεό! Ή καλύτερα δεν έχουμε τον θεό μας!

Το τσιπάκι του Βασιλάκη του Γκέιτς, το λογισμικό που αλλοιώνει το αρχαιοελληνικό DNA κάνει καριέρα στην Ελλάδα. Αυτές οι άπληστες φαρμακοβιομηχανίες μας έκαναν πειραματόζωα, οι μάσκες είναι το σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων για να μας φιμώσει! Οι αρνητές, όχι μόνο των εμβολίων αλλά της πραγματικότητας είναι και αυτοί ψηφαλάκια! Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο δημόσιος λόγος και η πολιτική αντιπαράθεση που δηλητηριάζουν περισσότερο κι από τον κορωνοϊό.

Το νέο επεισόδιο ήταν το Freedom Pass που δεν ήταν και καμιά πρωτότυπη ιδέα. Το δίνουν και οι Γάλλοι στους νέους και μάλιστα φορτωμένο με 300 ευρώ, απλώς εκεί περιορίζεται μόνο σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στις ΗΠΑ, ας πούμε, κληρώνουν δώρα και μετρητά. Ο λόγος είναι να πειστούν οι νέοι να εμβολιαστούν γιατί σαρώνει η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ και το τέταρτο κύμα έρχεται με γκάζια απειλητικό.

Τα 150 ευρώ σήκωσαν σκόνη στα σόσιαλ από τους κομματικούς στρατούς και μετά βγήκαν και οι ανακοινώσεις από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ. Τι για εξαγορές και δωροδοκίες διαβάσαμε, τι για εξευτελισμούς και ασέβεια στους νέους. Προφανώς τα ίδια ισχύουν για τους Γάλλους, Αμερικανούς και Αυστραλούς και όπου αλλού κάνουν το ίδιο, άλλωστε αυτή η κουβέντα για τα κίνητρα δεν είναι ελληνική πατέντα. Αλλά ξέχασα ότι είμαστε ο ομφαλός της Γης.

Δεκάδες ετερόκλητα κίνητρα έχουν επιστρατεύσει διάφορες χώρες στην προσπάθειά τους να πείσουν τις -σταθερά μειούμενες παγκοσμίως- δύσπιστες πληθυσμιακές ομάδες να προχωρήσουν στον εμβολιασμό. Ο σχετικός κατάλογος περιλαμβάνει από σκουλαρίκια μύτης, έως δωρεάν γεύματα, αλκοόλ, μετρητά και φοροαπαλλαγές. Η Σερβία έχει θεσπίσει, ως κίνητρο, την πληρωμή 25 ευρώ (3.000 δηνάρια) σε όσους πολίτες εμβολιαστούν κατά της COVID-19.

O Πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς πιστεύει ότι σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η επιβράβευση της υπευθυνότητας των πολιτών. Και ο Βούτσιτς δωροδοκεί τη νεολαία…Το ποσό αντιστοιχεί περίπου στο 5% του μηνιαίου μισθού της χώρας. Στις ΗΠΑ, του Μπάιντεν που τόσο αριστερό μας τον παρουσιάζουν από την Κουμουνδούρου και τον «δείχνουν» στον ανάλγητο Χατζηδάκη, δίνουν κίνητρα που συνδέονται με πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Η διοργανώτρια αρχή του αμερικανικού ποδοσφαίρου προσέφερε 50 δωρεάν εισιτήρια σε οπαδούς που θα θελήσουν να μοιραστούν τις ιστορίες τους για το τι τους έκανε να θέλουν ένα εμβολιαστούν. Επίσης, οι ομάδες baseball της Νέας Υόρκης, τόσο οι Mets όσο και οι Yankees, προσέφεραν στους οπαδούς τους δωρεάν εισιτήρια υπό τον όρο αυτοί να εμβολιαστούν μέσα στο γήπεδο με το εμβόλιο της Johnson & Johnson. Και στο Σικάγο η πόλη ανακοίνωσε μηνιαία σειρά συναυλιών αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους.

Υπάρχουν όμως και «εκπαιδευτικές» δωρεές: Το Πανεπιστήμιο Rowan στο Γκλάσμπορο του Νιου Τζέρσεϋ προσφέρει 500 δολάρια βοήθεια σε όσους φοιτητές έχουν πλήρως εμβολιαστεί έως τις 7 Αυγούστου και άλλα 500 ευρώ σε είδη κάλυψης φοιτητικής στέγης. Τι ασέβεια και ντροπή για τους νέους φοιτητές;

Στο παιχνίδι έχουν μπει και εταιρίες με δωρεάν γεύματα και ποτά. Έτσι οι Krispy Kreme, Budweiser και Nathan’s Hot Dogs προσφέρουν αντιστοίχως δωρεάν παγωτά, μπύρες και λουκάνικα ενώ το New Jersey ξεκίνησε το πρόγραμμα «δόση και μπύρα» με κίνητρο τη δωρεάν μπύρα σε όσους εμβολιαστούν. Από την πλευρά της η αλυσίδα fast food φαγητού Red Rooster προσέφερε στους εργαζομένους της μπόνους 250 δολαρίων αλλά και δύο πληρωμένα ρεπό.

Αίσχος, εξευτελισμός και εξαγορές!

Κάποιες Πολιτείες προχωρούν σε αμιγώς χρηματικά κίνητρα. Ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια δήλωσε ότι σκοπεύει να προσφέρει μία ομολογία ύψους 100 ευρώ σε όσους κατοίκους μεταξύ 16 και 35 εμβολιαστούν, ενώ το Maryland προσφέρει 100 δολάρια σε δημοσίους υπαλλήλους που θα προχωρήσουν στον εμβολιασμό.

Ξανά αίσχος και ντροπή, ευτυχώς που του Έλληνα νέου ο τράχηλος δωροδοκία…δεν υπομένει. Αλλά για μπάστα για τόσο ανόητους τους έχετε τους νέους; Θα πάρουν ένα 150αρι και θα ψηφίσουν Μητσοτάκη; Και μόνο η σκέψη είναι προσβλητική!

Αλλά και στη Ρωσία έχει καταγραφεί ως κίνητρο δωρεάν παγωτό, ενώ σε ορισμένους Ισραηλινούς προσφέρθηκαν κουτάκια Coca – Cola, μπίρες, παραδοσιακά γεύματα, ή ακόμη και κομμάτια πίτσας. Στο Ντουμπάι, τρία εστιατόρια προσέφεραν εκπτώσεις 10% στο λογαριασμό για την πρώτη δόση εμβολίου και 20% για τη δεύτερη.

Δεν μεταδίδω άλλο γιατί βαρέθηκα την υπερβολή για κομματικούς λόγους. Αντί να συμφωνήσουμε όλοι σε μια προσπάθεια να εμβολιαστούν άπαντες στο όνομα της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής κάποιοι ποντάρουν στην καταστροφή.

Αλλά, όπως έγραψα το θέμα των κινήτρων δεν είναι μόνο υπόθεση της χώρας μας αλλά ούτε πολιτική, οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα που δημοσιεύτηκαν προσφάτως στο διεθνές περιοδικό «The New England Journal of Medicine». Σύμφωνα με τους συγγραφείς, τα κίνητρα ποικίλουν από 100 δολάρια για αποταμίευση ή δωροκάρτες στη Δυτική Βιρτζίνια, σε δωρεάν αφεψήματα στο New Jersey και στο Connecticut.

Τα υψηλότερα αντίτιμα δίνονται στη Νέα Υόρκη, όπου έχει οργανωθεί λοταρία με δώρο 5 εκατομμύρια ευρώ, και στο Οχάιο όπου υπάρχουν 5 λοταρίες του 1 εκατομμυρίου ευρώ για πλήρως εμβολιασμένους ενήλικες, και μία πλήρης υποτροφία σε εμβολιασμένο παιδί. Τα κίνητρα αυτά είναι επίσης ωφέλιμα καθώς μπορούν να μειώσουν το μελλοντικό κόστος της υγείας. Στην περίπτωση του COVID-19 εμβολιασμού το θετικό όφελος είναι πολύ σημαντικό καθώς στις ΗΠΑ μόνο το συνολικό οικονομικό κόστος της πανδημίας αγγίζει τα 16 τρις δολάρια.

Στην Ελλάδα της καταγγελίας, του βερμπαλισμού και της φαιδράς πορτοκαλέας η αγωνία που αναπτύσσεται σε ολόκληρο τον πλανήτη για τους εμβολιασμούς, τα κίνητρα και τα δικαιώματα είναι δωροδοκία, ταξικό μίσος και διχασμός!

Περαστικά σας, σύντροφοι …και με το καλό να εμβολιαστείτε άνευ 150 ευρω για να μην κατηγορηθείτε για δωροληψία.